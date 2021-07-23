«Олимпийский выбор»: стартовал очередной этап проекта Президентского спортивного клуба

Источник материала: ОНТ

Президентский спортивный клуб продолжает добрую традицию: вместе с Играми в Токио стартует очередной этап проекта «Олимпийский выбор».

Будущие олимпийские чемпионы или призёры смогут выбрать спортивное учреждение страны, которое получит безвозмездную спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба. Сумма будет зависеть от места на пьедестале: за золотую медаль – 20 тысяч белорусских рублей, за серебро – 15 и за бронзу – 10. Финансовые средства могут быть потрачены на улучшение материально-технической базы учебного заведения либо на участие юных спортсменов в соревнованиях.

Проект «Олимпийский выбор» проводится уже в шестой раз. За его историю было инвестировано порядка 300 тысяч долларов в 42 спортивных учреждения страны. Из нынешнего состава олимпийской команды, участие в проекте принимал 21 спортсмен.

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