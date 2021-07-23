Тепло и небольшие дожди. Прогноз погоды на 24 июля

Источник материала: ОНТ

Небывалая жара заметно ослабела. И в выходные будет комфортная погода с температурой, близкой к климатической норме. В такую погоду хорошо отдыхать на природе. Можно даже искупаться в водоемах.

Завтра погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которого в дневные часы станет проходить малоактивный атмосферный фронт с северо-запада Европы, что приведет образованию кучево-дождевой облачности, в результате локально пройдут скоротечные небольшие дожди.

В субботу переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Влажность до 70%. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха составит от +17°С по северу и западу до +20°С по востоку. В середине дня столбики термометров на отметках от +23°С по Витебской области до +26°С по Брестской. К вечеру – от +21°С в северных районах до +25°С в юго-западных.

В воскресенье метеоусловия продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Влажность до 50%. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от +9°С по северу до +17°С по югу, днем +23°С…+29°С. В понедельник дневной прогрев усилится и станет еще на пару градусов теплее.

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