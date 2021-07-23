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Полиция помогла россиянке, передавшей с курьером записку о помощи

23.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция помогла россиянке, передавшей с курьером записку о помощи

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в квартире в Казани (Россия), хозяйка которой передала записку курьеру, сообщив таким образом об угрозах пистолетом. Женщина просила о помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД России по Казани.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 22 июля. Курье службы доставки сообщил в полицию, что во время оплаты заказа женщина передала ему записку с текстом «вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos». По указанному заявителем адресу для проверки была направлена следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в квартире живет 51-летняя женщина-психолог. Россиянка рассказала, что ее попросили провести сеанс психотерапии с молодым человеком. Мужчина признался психологу, что с трудом контролирует себя и всегда хочет направить в голову находящегося рядом человека пистолет. Он несколько раз направлял пистолет в голову хозяйки квартиры. Женщина улучила момент, прошла в ванную и написала записку с просьбой о помощи, которую после передала курьеру, привезшему роллы.

Молодой человек, в свою очередь, рассказал другую историю. Он обвинил заявительницу в краже денег.

Проводится проверка.

Фото: Pixabay

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Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в квартире в Казани (Россия), хозяйка которой передала записку курьеру, сообщив таким образом об угрозах...
 
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