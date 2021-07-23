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Протесты в Иране: застрелен один человек, семеро ранены в ходе уличных беспорядков

23.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Иране: застрелен один человек, семеро ранены в ходе уличных беспорядков

Во время уличных беспорядков в Иране произошла стрельба. Сообщается, что погиб один человек, по меньшей мере семеро ранены.

Массовые волнения и столкновения с силами правопорядка происходят из-за нехватки питьевой воды. В провинции Луристан, где произошла перестрелка, люди вышли, чтобы поддержать наиболее пострадавший от засухи район Хузестан. Сообщается, что стрельбу начали провокаторы. Они задержаны. 

Отправляемые в Хузестан цистерны с водой проблему не решают. В пострадавшем регионе беспорядки не менее интенсивны. За время столкновений ранения там получили 14 полицейских.

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Во время уличных беспорядков в Иране произошла стрельба. Сообщается, что погиб один человек, по меньшей мере семеро ранены. Массовые волнения и столкновения с...
 
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