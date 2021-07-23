Церемония открытия летних Олимпийских игр прошла в Токио

Источник материала: ОНТ

Долгожданное открытие Олимпийских игр в прошло Японии. Торжественная и красочная церемония – на Национальном стадионе в Токио, который построили специально для Игр. В этот раз без зрителей. Насладиться зрелищем воочию помешала пандемия.

Церемония началась с красиво графического шоу под японскую музыку в стиле аниме. В нём показали, как постепенно из разных форм создавался олимпийский стадион. Идею того, что мир, несмотря на пандемию, жив и спорт пробился сквозь все трудности, воплотили в зрелищном салюте.

Затем на арене была представлена массовая постановка в традиционных японских цветах. Среди немногочисленных зрителей император Японии Нарухито. Он приветствует спортсменов во время их шествия. Команды выходят в порядке японского алфавита. Но первой, по традиции, прошла Греция, где зародились Олимпийские игры. Знаменосцы белорусской делегации – пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова. Капитан олимпийской сборной Беларуси в Токио – прославленный метатель молота Иван Тихон.

На Играх Беларусь представят 108 атлетов, которые будут сражаться за награды в 20 видах спорта. Особая интрига – кто и каким способом будет зажигать пламя в Олимпийской чаше. Эта информация держится в самом строгом секрете.

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