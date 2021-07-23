В Киеве спасатели 2 часа искали «утопленницу», а она наблюдала за происходящим со стороны

Источник материала: ОНТ

В Киеве (Украина) в парке Партизанской славы «утопленница» в течение двух часов наблюдала, как водолазы, спасатели и полиция заняты ее поисками. На необычную историю со ссылкой на пресс-службу Муниципальной стражи Киева обращает внимание «Новое время».

Уточняется, что в 6 часов утра на берегу озера были обнаружены паспорт и личные вещи женщины. Хозяйка не объявлялась, поэтому на место были вызваны спасатели, полиция и водолазы. Правоохранители предположили, что вещи принадлежали женщине, которая могла утонуть.

«Пропавшая» гражданка подошла к спасателям спустя два часа поисков. Оказалось, что женщина все это время следила за происходящим. «А что у вас тут произошло? Кого ищете?» – поинтересовалась она. Поисково-спасательная операция на этом завершилась.

Фото: @MunicipalnaVarta

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