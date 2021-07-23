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Открыть торговую компанию в России или работать через посредника? Как белорусским ИП не попасть в налоговый ад
23.07.2021 19:47 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В июле 2021 для белорусских ипэшников начал
— Чтобы узнать, как работать выгоднее, необходимо подсчитать расходы по всем возможным сценариям:
Возможность создания представительства в России мы рассматривать не будем, так как представительства не занимаются коммерческой деятельностью. Эта форма собственности подходит для тех, кто планирует только провести маркетинговые исследования, анализ российского рынка или найти партнеров.
Наша задача — открыть торговую компанию, чтобы закупать товар с последующей его реализацией в Беларуси и, возможно, других странах.
Так как мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, наиболее подходящая форма собственности для этого сектора — ООО. ОАО и ПАО — это уже средний и крупный бизнес.
Сравним открытие ООО с иностранным участием и открытие филиала иностранной компании по основным критериям:
ООО
Чтобы открыть ООО, вам необходим уставный капитал
Для открытия филиала иностранной организации на территории России уставный капитал не нужен, но необходима аккредитация. За
Одно из значительных преимуществ ООО над филиалом иностранной компании — это возможность воспользоваться
Филиалы иностранных компаний
Для
Вывод: небольшая цена, короткий срок открытия бизнеса и налоговые льготы — одни из главных плюсов ООО. Филиал может показаться более интересным из-за большей свободы валютных операций, так как может осуществлять в России расчеты и получать выручку как в валюте, так и в рублях. Но высокая цена аккредитации филиала и долгий срок играют не в пользу этой формы собственности.
Штрафы и проверки: что еще нужно знать про ООО
Условия контроля бизнеса в России более жесткие, чем в Беларуси. В ст. 54
Схитрить не получится. Налоговая инспекция может
Штрафом может обернуться и ошибка в выборе деятельности ООО. Оптовая торговля, розничная торговля, продажа автомобилей — каждому направлению бизнеса в России присваивается цифровой код. Необходимо правильно определить свой вид деятельности и указать в документах соответствующий код, так как по нему будут проверять систему налогообложения.
Ошибка на этом этапе
Также стоит заранее закладывать в бюджет расходы на
Налоговый ад, или Схемы недобросовестных поставщиков
Выше мы уже писали о том, какими существенными могут быть потери из-за неверного выбора режима налогообложения. Незнание юридических нюансов и отсутствие опыта могут навредить вашей компании при выстраивании отношений с российскими поставщиками.
Многие белорусские компании, закупающие продукцию в России, периодически сталкиваются с ситуацией, когда российский поставщик отказывается продавать товар на экспорт или же
Схема выглядит так.
Поставщик продает партию автозапчастей в России с учетом 20%-ного НДС за 120 000 рос. рублей (около $ 1600). Для белорусского покупателя он должен продать этот товар за вычетом НДС, то есть за 100 000 рос. рублей ($ 1355). Однако недобросовестные поставщики могут отправить счет белорусской компании на те же 120 000 рос. рублей (около $ 1600), но с указанием ставки НДС 0%. А при ввозе запчастей в Беларусь покупатель
Переплата на данной закупке уже составляет 20%. И чтобы не сработать в минус, эту разницу вы должны будете добавить к себестоимости запчастей. Далее по цепочке точно так же должно сделать и СТО, которое использует ваши запчасти для ремонта автомобилей.
Есть риск, что клиент не будет приобретать товар по завышенной цене и просто уйдет.
Если ваше ООО в России будет закупать товар у российских поставщиков с включенным в стоимость НДС, при отправке продукции на экспорт в Беларусь вы можете этот налог себе
То есть приобретаете на 20% дороже, но отправляете в Беларусь на 20% дешевле. Чтобы вернуть НДС, необходимо правильно составить налоговую декларацию и
Процедура возврата очень сложная — это отслеживание налогового движения по счетам компании (прозрачная бухгалтерия и компетентный бухгалтер), проверка всей документации, допросы о деталях поставки. Рекомендую сразу нанять отдельного специалиста для работы с налоговыми документами. Заработная плата бухгалтера обойдется вам от 20 000 до 25 000 рос. рублей (от $ 270 до $ 338), но сэкономит много средств в перспективе.
Тратить на процедуру возврата НДС столько сил и денег решаются единицы.
Поэтому чаще всего используют схему «купи-продай» с большой переплатой за счет российского НДС и ввозного НДС в Беларусь. У нас был кейс, когда клиент решил самостоятельно работать на российском рынке. Планировал заработать около $ 500 на первой поставке товара, а в итоге из-за незнания законодательства, неправильного взаимодействия с налоговой потерял более $ 5000.
Как построена работа через посредника
Компания-посредник берет весь груз ответственности и работу с документами на себя. И взамен предлагает вам заплатить комиссию за свои услуги. Процент зависит от стоимости сделки.
Как это выглядит? Российский поставщик продает товар российской компании-посреднику. Посредник
Ваша компания выбирает товар у российского поставщика и просит его выставить счет на российскую компанию-посредника. Посредник переоформляет вашу покупку на себя, подписывает договор с вашей компанией и выставляет вам счет для оплаты от своего лица (в рос. рублях). Ваша компания оплачивает счет и регистрирует контракт в банке, чтобы пройти валютный контроль. После получения средств посредник оплачивает счет поставщика и согласовывает дату отгрузки. Товарные и транспортные накладные посредник отправляет по почте в вашу компанию. Товар прибывает к вам напрямую со склада поставщика.
На вашей стороне — оплата ввозного НДС, затраты на прохождение валютного контроля и подачу статистического контроля товара.
Ваша компания выбирает товар у российского поставщика и просит выставить счет на российскую компанию-посредника. Посредник переоформляет вашу покупку на свою компанию в Беларуси, подписывает договор с вашей компанией и выставляет вам счет для оплаты от белорусской компании (в бел. рублях). Ваша компания оплачивает счет, посредник — счет поставщика. Товар отгружают в адрес российской компании-посредника, но товарные накладные выписываются от белорусской компании-посредника и отправляются по почте в вашу компанию. Товар прибывает к вам напрямую со склада поставщика.
Например: посредник приобретает партию автомобильных запчастей за 120 000 рос. рублей с НДС (около $ 1627). Далее компания-посредник
Тогда расчет для покупателя будет уже следующим: 120 000 : 1,2 (сначала из полной суммы выделяем 20% НДС) *1,10 (добавляем к этой сумме 10% посредника) = 110 000 рос. рублей (около $ 1490). Остается только добавить ввозной НДС в Беларусь — 20%, итого получаем 132 000 ($ 1790) вместо 144 000 ($ 1950).
Экономия на закупке составляет уже 12 000 рос. рублей ($ 162). Если добавить к первоначальной стоимости большее количество нулей, сумма будет внушительная.
В нашей практике я встречаю клиентов, которые раз в месяц покупают товар на 1000 бел. рублей (около $ 394). С учетом расходов на содержание офиса, уплаты НДС, прочих затрат на приобретение продукции и возможных рисков закупка обойдется им в 2–2,5 раза дороже.
Вместо вывода
Даже если процесс открытия юридического лица выглядит просто и выполнимо, лучше довериться цифрам и собственным расчетам. Необходимо очень детально просчитать бюджет на открытие компании и ее содержание, а также рентабельность нового бизнеса.
Перед выходом на российский рынок следует:
По нашему опыту взаимодействия с клиентами из разных сегментов рынка при сумме ежемесячных закупок до $ 30 000, открытие ООО в России не приносит большой выгоды. Однако, чем больше нулей в закупок, тем более бизнес становится рентабельным. Рассчитывайте и пробуйте, в крайнем случае всегда можно обратиться к посредникам за помощью.
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Открыть торговую компанию в России или работать через посредника? Как белорусским ИП не попасть в налоговый ад
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