Открыть торговую компанию в России или работать через посредника? Как белорусским ИП не попасть в налоговый ад

Источник материала: ProBusiness

В июле 2021 для белорусских ипэшников начал действовать запрет на расчеты наличными средствами за границей. Представители малого и среднего сектора назвали это «уничтожением индивидуальных предпринимателей». В то же время эксперты предложили ипэшникам задуматься о масштабировании бизнеса посредством выхода на российский рынок. Руководитель отдела развития компании «Точные поставки» Евгения Сеимова рассказала, что выгоднее: открыть торговую компанию в России и экспортировать товары в Беларусь или обратиться к посредникам.

Евгения Сеимова

Руководитель отдела развития компании «Точные поставки»

— Чтобы узнать, как работать выгоднее, необходимо подсчитать расходы по всем возможным сценариям:

Открыть филиал или представительство компании

Открыть дочернее предприятие, ООО, ОАО или ПАО

Обратиться к посреднику и совершать закупку товара через него.

Возможность создания представительства в России мы рассматривать не будем, так как представительства не занимаются коммерческой деятельностью. Эта форма собственности подходит для тех, кто планирует только провести маркетинговые исследования, анализ российского рынка или найти партнеров.

Наша задача — открыть торговую компанию, чтобы закупать товар с последующей его реализацией в Беларуси и, возможно, других странах.



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Так как мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, наиболее подходящая форма собственности для этого сектора — ООО. ОАО и ПАО — это уже средний и крупный бизнес.

Сравним открытие ООО с иностранным участием и открытие филиала иностранной компании по основным критериям:

Сроки открытия.

ООО зарегистрируют в течение 3 рабочих дней. Получения аккредитации филиала иностранной компании придется ждать не более 30 рабочих дней. До подачи документов на аккредитацию нужно заверить численность иностранных работников (даже если она равна нулю). Срок оказания услуги в Торгово-промышленной палате России — около 3−5 дней.

Расходы на открытие бизнеса.

Чтобы открыть ООО, вам необходим уставный капитал не менее 10 000 рос. рублей (около $ 135). За регистрацию юридического лица в реестре малого и среднего предпринимательства придется заплатить 4000 рос. рублей (около $ 54). Если для составления и сбора необходимого пакета документов вы планируете обращаться за помощью к специалистам, стоит добавить приблизительно 35 000 рос. рублей (около $ 470) на услуги юриста. Итого: 49 000 рос. рублей (около $ 660).

Для открытия филиала иностранной организации на территории России уставный капитал не нужен, но необходима аккредитация. За аккредитацию филиала придется заплатить 120 000 рос. рублей (около $ 1627). Заверение численности иностранных работников обойдется в 18 000–21 000 рос. рублей ($ 244–284). Плюс затраты на помощь юристов — приблизительно 150 000 рос. рублей (около $ 2000). Итого: приблизительно 290 000 рос. рублей (около $ 3900).

Налогообложение.

Одно из значительных преимуществ ООО над филиалом иностранной компании — это возможность воспользоваться специальными режимами налогообложения. Разница может оказаться существенной: ставка по налогу на доход в 6% ( упрощенная система налогообложения) против 20% ( стандартный режим налогообложения), 10% или и вовсе 0% (НДС по упрощенной системе налогообложения) против 20% (НДС по стандартному режиму налогообложения).

Филиалы иностранных компаний не могут воспользоваться льготными условиями налогообложения.

Правила ликвидации бизнеса.

Для ликвидации юридического лица потребуется 100%-ное согласие всех участников ООО. Процедура займет от 9 месяцев до 1,5 лет. Решение о ликвидации филиала принимает глава организации. Процедура ликвидации займет от 6 месяцев до 1 года.

Вывод: небольшая цена, короткий срок открытия бизнеса и налоговые льготы — одни из главных плюсов ООО. Филиал может показаться более интересным из-за большей свободы валютных операций, так как может осуществлять в России расчеты и получать выручку как в валюте, так и в рублях. Но высокая цена аккредитации филиала и долгий срок играют не в пользу этой формы собственности.

Штрафы и проверки: что еще нужно знать про ООО

Условия контроля бизнеса в России более жесткие, чем в Беларуси. В ст. 54 Гражданского кодекса России место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории России. То есть вам придется открыть офис в России и подтвердить юридический адрес договором аренды помещения. Даже если это будет небольшой офис с одним сотрудником или только директором — это дополнительные траты: $ 200–400.

Схитрить не получится. Налоговая инспекция может прийти без предупреждения по юридическому адресу вашей компании, чтобы убедиться, не соврали ли вы в документах при регистрации ООО. Если фирму там не обнаружат, ее ликвидируют в принудительном порядке.

Штрафом может обернуться и ошибка в выборе деятельности ООО. Оптовая торговля, розничная торговля, продажа автомобилей — каждому направлению бизнеса в России присваивается цифровой код. Необходимо правильно определить свой вид деятельности и указать в документах соответствующий код, так как по нему будут проверять систему налогообложения.



Фото: rb7.ru

Ошибка на этом этапе расценивается как предоставление недостоверных сведений о юридическом лице и может стоить вам от 5000 до 10 000 рос. рублей (от $ 67 до $ 134). На некоторые виды деятельности нужно получить лицензию. А это дополнительные траты и риски из-за возможных ошибок при оформлении документации.

Также стоит заранее закладывать в бюджет расходы на подачу статистической декларации товаров (30−40 бел. рублей или $ 11−15), содержание валютных счетов для проведения международных банковских операций (30–40 бел. рублей или $ 11−15), налог на отходы , валютный контроль (регистрация договора сделки между резидентом и нерезидентом России на сумму свыше 200 000 рос. рублей ($ 2711), транспортировку товара и пр.

Налоговый ад, или Схемы недобросовестных поставщиков

Выше мы уже писали о том, какими существенными могут быть потери из-за неверного выбора режима налогообложения. Незнание юридических нюансов и отсутствие опыта могут навредить вашей компании при выстраивании отношений с российскими поставщиками.



Фото: moscow.infoproverka.ru

Многие белорусские компании, закупающие продукцию в России, периодически сталкиваются с ситуацией, когда российский поставщик отказывается продавать товар на экспорт или же отнять экспортный НДС.

Схема выглядит так.

Поставщик продает партию автозапчастей в России с учетом 20%-ного НДС за 120 000 рос. рублей (около $ 1600). Для белорусского покупателя он должен продать этот товар за вычетом НДС, то есть за 100 000 рос. рублей ($ 1355). Однако недобросовестные поставщики могут отправить счет белорусской компании на те же 120 000 рос. рублей (около $ 1600), но с указанием ставки НДС 0%. А при ввозе запчастей в Беларусь покупатель платит сверху еще 20% ввозного НДС. И мы получаем стоимость товара не 100 000 + 20% = 120 000 рос. рублей (около $ 1600), а 120 000 + 20% = 144 000 ($ 1950).

Переплата на данной закупке уже составляет 20%. И чтобы не сработать в минус, эту разницу вы должны будете добавить к себестоимости запчастей. Далее по цепочке точно так же должно сделать и СТО, которое использует ваши запчасти для ремонта автомобилей.

Есть риск, что клиент не будет приобретать товар по завышенной цене и просто уйдет.

Если ваше ООО в России будет закупать товар у российских поставщиков с включенным в стоимость НДС, при отправке продукции на экспорт в Беларусь вы можете этот налог себе вернуть . При условии, что покупка превышает сумму 80 бел. рублей (около $ 31) и произведена по договору на оказание услуг.

То есть приобретаете на 20% дороже, но отправляете в Беларусь на 20% дешевле. Чтобы вернуть НДС, необходимо правильно составить налоговую декларацию и отправить акт на возмещение сумм налога поставщику (который продал товар вашей компании) в двух экземплярах до 15-го числа каждого месяца. Не стоит ждать поступлений на счет сразу, законом предусмотрена камеральная проверка , которая длится 2−3 месяца. После чего на оформление возврата может уйти еще около месяца. А если взять весь цикл закупки-продажи, то от экспортной поставки до возврата НДС выходит 7−9 месяцев.



Фото: culture.ru

Процедура возврата очень сложная — это отслеживание налогового движения по счетам компании (прозрачная бухгалтерия и компетентный бухгалтер), проверка всей документации, допросы о деталях поставки. Рекомендую сразу нанять отдельного специалиста для работы с налоговыми документами. Заработная плата бухгалтера обойдется вам от 20 000 до 25 000 рос. рублей (от $ 270 до $ 338), но сэкономит много средств в перспективе.

Тратить на процедуру возврата НДС столько сил и денег решаются единицы.

Поэтому чаще всего используют схему «купи-продай» с большой переплатой за счет российского НДС и ввозного НДС в Беларусь. У нас был кейс, когда клиент решил самостоятельно работать на российском рынке. Планировал заработать около $ 500 на первой поставке товара, а в итоге из-за незнания законодательства, неправильного взаимодействия с налоговой потерял более $ 5000.

Как построена работа через посредника

Компания-посредник берет весь груз ответственности и работу с документами на себя. И взамен предлагает вам заплатить комиссию за свои услуги. Процент зависит от стоимости сделки.

Как это выглядит? Российский поставщик продает товар российской компании-посреднику. Посредник отнимает часть входящего НДС (НДС, на который выставили счета-фактуры поставщики) и продает товар на свою компанию в Беларуси. Уплачивает ввозной НДС, подает всю необходимую отчетность в налоговую и передает товар клиенту по белорусским накладным с белорусским НДС.



Мы вывели 2 схемы взаимодействия с поставщиками и клиентами:

Через российскую компанию.

Ваша компания выбирает товар у российского поставщика и просит его выставить счет на российскую компанию-посредника. Посредник переоформляет вашу покупку на себя, подписывает договор с вашей компанией и выставляет вам счет для оплаты от своего лица (в рос. рублях). Ваша компания оплачивает счет и регистрирует контракт в банке, чтобы пройти валютный контроль. После получения средств посредник оплачивает счет поставщика и согласовывает дату отгрузки. Товарные и транспортные накладные посредник отправляет по почте в вашу компанию. Товар прибывает к вам напрямую со склада поставщика.

На вашей стороне — оплата ввозного НДС, затраты на прохождение валютного контроля и подачу статистического контроля товара.

Через белорусскую компанию.

Ваша компания выбирает товар у российского поставщика и просит выставить счет на российскую компанию-посредника. Посредник переоформляет вашу покупку на свою компанию в Беларуси, подписывает договор с вашей компанией и выставляет вам счет для оплаты от белорусской компании (в бел. рублях). Ваша компания оплачивает счет, посредник — счет поставщика. Товар отгружают в адрес российской компании-посредника, но товарные накладные выписываются от белорусской компании-посредника и отправляются по почте в вашу компанию. Товар прибывает к вам напрямую со склада поставщика.



Фото: unsplash.com





В этом случае валютный контроль, ввозной НДС и затраты на подачу статистического контроля товара оплачивает посредник.

Например: посредник приобретает партию автомобильных запчастей за 120 000 рос. рублей с НДС (около $ 1627). Далее компания-посредник отнимает входящий НДС и добавляет свою ставку (процент за услуги может варьироваться в зависимости от условий посредника и сложности сделки, все индивидуально). Для примера обозначим ставку посредника в 10%.

Тогда расчет для покупателя будет уже следующим: 120 000 : 1,2 (сначала из полной суммы выделяем 20% НДС) *1,10 (добавляем к этой сумме 10% посредника) = 110 000 рос. рублей (около $ 1490). Остается только добавить ввозной НДС в Беларусь — 20%, итого получаем 132 000 ($ 1790) вместо 144 000 ($ 1950).

Экономия на закупке составляет уже 12 000 рос. рублей ($ 162). Если добавить к первоначальной стоимости большее количество нулей, сумма будет внушительная.

В нашей практике я встречаю клиентов, которые раз в месяц покупают товар на 1000 бел. рублей (около $ 394). С учетом расходов на содержание офиса, уплаты НДС, прочих затрат на приобретение продукции и возможных рисков закупка обойдется им в 2–2,5 раза дороже.

Вместо вывода

Даже если процесс открытия юридического лица выглядит просто и выполнимо, лучше довериться цифрам и собственным расчетам. Необходимо очень детально просчитать бюджет на открытие компании и ее содержание, а также рентабельность нового бизнеса.

Перед выходом на российский рынок следует:

Тщательно изучить законодательство России, чтобы не увеличивать статью расходов из-за незнания юридических нюансов

Быть готовым к более жестким проверкам и требованиям к бизнесу

Просчитать выгоду при существующих объемах продукции

Быть готовым увеличивать объемы закупки и поставок товаров, чтобы минимизировать риск сработать в минус

По нашему опыту взаимодействия с клиентами из разных сегментов рынка при сумме ежемесячных закупок до $ 30 000, открытие ООО в России не приносит большой выгоды. Однако, чем больше нулей в закупок, тем более бизнес становится рентабельным. Рассчитывайте и пробуйте, в крайнем случае всегда можно обратиться к посредникам за помощью.

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