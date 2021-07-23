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Массовая авария на МКАД: столкнулись по меньшей мере 9 автомобилей
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
В ГАИ Минска рассказали, что на участке внутреннего кольца от деревни Зацень в направлении Логойского тракта затруднено движение.
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
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