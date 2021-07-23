Источник материала: UDF



Фото: delfi.lt

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва приостановила строительство забора на белорусской границе: не хватает колючей проволоки Сейчас переговоры о покупке проволоки или получении ее в дар ведутся с несколькими государствами.

По словам представителя МВД, сложности возникли из-за того, что в Литве такую проволоку никто не производит.— Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы, — пояснилПо его словам, сейчас переговоры о покупке проволоки или получении ее в дар ведутся с несколькими государствами, среди них — Дания и Словения. Но они осложняются тем, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», говорит представитель МВД.Возводить стену из колючей проволоки на границе с Беларусью Литва начала две недели назад в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов. Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. На его возведение правительство выделило 4,8 млн евро. Всего на укрепление границы с Беларусью Литва намерена выделить 42 млн евро.За минувшие сутки литовские пограничники задержали 92 нелегальных мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. С начала года всего задержано 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.