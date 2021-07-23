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Литва приостановила строительство забора на белорусской границе: не хватает колючей проволоки

23.07.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литва приостановила строительство забора на белорусской границе: не хватает колючей проволоки
Фото: delfi.lt
Строительство заграждения на границе с Беларусью пробуксовывает. Литве не хватает используемой для этого колючей проволоки. Пришлось обратиться за помощью к некоторым зарубежным государствам. Об этом журналистам рассказал вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс, сообщает Delfi.

По словам представителя МВД, сложности возникли из-за того, что в Литве такую проволоку никто не производит.

— Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы, — пояснил Арнолдас Абрамавичюс.

По его словам, сейчас переговоры о покупке проволоки или получении ее в дар ведутся с несколькими государствами, среди них — Дания и Словения. Но они осложняются тем, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», говорит представитель МВД.


Возводить стену из колючей проволоки на границе с Беларусью Литва начала две недели назад в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов. Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. На его возведение правительство выделило 4,8 млн евро. Всего на укрепление границы с Беларусью Литва намерена выделить 42 млн евро.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 92 нелегальных мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. С начала года всего задержано 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.
 
 
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Сейчас переговоры о покупке проволоки или получении ее в дар ведутся с несколькими государствами.
 
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