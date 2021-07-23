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Дома у фотографа Ксении Голубович прошёл обыск, её задержали

23.07.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дома у фотографа Ксении Голубович прошёл обыск, её задержали
Ксения Голубович / Facebook
Дома у фотографа Ксении Голубович прошёл обыск. Она сообщила об этом друзьям, пишет телеграм-канал @mediazona_by.

Голубович задержали 23 июля во время съемок в детском хосписе. Об этом "Новаму часу" рассказали очевидцы.

Как сообщает "Белсат", Ксению Голубович после обыска увезли на Окрестина. За что её задержали, пока неизвестно.
 
 
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Ее задержали 23 июля во время съемок в детском хосписе.
 
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