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Дома у фотографа Ксении Голубович прошёл обыск, её задержали
Источник материала: UDF
Ксения Голубович / Facebook
Голубович задержали 23 июля во время съемок в детском хосписе. Об этом "Новаму часу" рассказали очевидцы.
Как сообщает "Белсат", Ксению Голубович после обыска увезли на Окрестина. За что её задержали, пока неизвестно.
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Ее задержали 23 июля во время съемок в детском хосписе.
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