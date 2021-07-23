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Анастасия Губаревич / Наша Нива​

рассказала

"Нашли [бело-красно-белый] флаг, повесили его на балконе, меня заставили переодеться в рубашку с красными полосками и носки такого же цвета... Сказали, если не переоденусь, то будут бить, — рассказывает Анастасия Губаревич. — ...Потом сфотографировали и увезли в РУВД".

"В протоколе значится, что они шли по улице, увидели у меня на балконе флаг и поэтому пришли, — рассказывает Губаревич. — Сначала мне сказали, что меня посадят на 20 суток, но потом дали [штраф] — 70 базовых величин [2030 рублей]".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анастасия Губаревич: силовики повесили на балконе флаг и сфотографировали рядом В суде девушка рассказала, как все было на самом деле.

Из квартиры забрали ряд вещей, включая компьютер и мобильный телефон. Женщину привлекли к ответственности за "единоличный пикет".В суде Анастасия Губаревич рассказала, как все было на самом деле, но на решение это не повлияло. На ее слова просто "не обратили внимания".