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Анастасия Губаревич: силовики повесили на балконе флаг и сфотографировали рядом

23.07.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анастасия Губаревич: силовики повесили на балконе флаг и сфотографировали рядом
Анастасия Губаревич / Наша Нива​
Анастасия Губаревич, бывшая жена лидера движения "За Свободу" Юрия Губаревича, рассказала "Народной Воле" о недавнем визите в ее квартиру в Минске силовиков. Они пришли с постановлением на обыск, выписанным на имя Губаревича (он прописан по этому адресу).

"Нашли [бело-красно-белый] флаг, повесили его на балконе, меня заставили переодеться в рубашку с красными полосками и носки такого же цвета... Сказали, если не переоденусь, то будут бить, — рассказывает Анастасия Губаревич. — ...Потом сфотографировали и увезли в РУВД".


Из квартиры забрали ряд вещей, включая компьютер и мобильный телефон. Женщину привлекли к ответственности за "единоличный пикет".


"В протоколе значится, что они шли по улице, увидели у меня на балконе флаг и поэтому пришли, — рассказывает Губаревич. — Сначала мне сказали, что меня посадят на 20 суток, но потом дали [штраф] — 70 базовых величин [2030 рублей]".


В суде Анастасия Губаревич рассказала, как все было на самом деле, но на решение это не повлияло. На ее слова просто "не обратили внимания".
 
Теги: Минск
 
 
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