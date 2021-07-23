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Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества?

23.07.2021 19:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества?
Фото из архива zerkalo.news
Эксперты считают, что вряд ли режим сумеет уничтожить гражданское общество, а вот ослабить – наверняка.

В Беларуси продолжается погром неправительственных организаций и СМИ. 22 июля Александр Лукашенко вновь обрушился с речью в их адрес:

«Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».


23 июля стало известно об официальном закрытии ряда неправительственных организаций.

UDF поинтересовался у экспертов: в чем причины атаки властей и какой будущее ждет гражданское общество Беларуси?

«Часть организаций перейдет фактически на нелегальную форму деятельности»



Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что причины атаки «не являются секретом».

Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества?

«Потому как власти неоднократно их озвучивали. Основная причина – этот сектор рассматривается режимом как потенциальный источник нестабильности для них, источник нежелательного влияния на общественное мнение, поступления финансовых средств в страну. В целом политическая логика заключается в том, чтобы если не зачистить, то хотя бы ослабить альтернативные и не зависящие от государства общественные институты», – сказал Казакевич.


Звучала версия, что погром может быть связан с позицией Москвы: ведь Лукашенко недавно встречался с Патрушевым и Путиным.

«Не думаю, что это заказ Москвы, что атака была предпринята по указке из Кремля. Возможно это обсуждалось, согласовывалась реакция российских властей, но белорусский режим и близкие к нему журналисты и эксперты давно говорили о необходимости уничтожения структур гражданского общества. Это транслировалось с осени 2020 года. Поэтому связывать зачистку с внешним влиянием – довольно спорное утверждение», – считает Казакевич.


Он также напомнил о словах Макея, который озвучил другую аргументацию уничтожения гражданского общества – ответ на западные санкции.

«Но это утверждение мне также не представляется убедительным. Основная причина – уничтожение среды, в которой могли бы появляться альтернативные политические или общественные силы», – полагает Казакевич.


Что будет с деятельностью закрываемых неправительственных организаций и тысячами их сотрудников?

«Мне кажется, часть организаций перейдет фактически на нелегальную форму деятельности. Тем более, что схемы такой работы уже были в Беларуси – они действовали в 2000-х годах. Некоторые организации работали в таких формах даже до последнего времени: например, правозащитный центр «Весна». Возможно, деятельность организаций теперь будет менее публичной, но не думаю, что власти вообще удастся прекратить общественную активность», – отметил Казакевич.


Часть организаций может также перейти на смешанную форму работы.

«Основная часть операций с привлечением средств и наймом сотрудников может происходить за рубежом, а в самой Беларуси будут использовать безопасные формы работы: например, сбор данных. Многое будет зависеть от того, чем занимались организации. Если работали в сфере образования – перейдут к онлайн-образованию», – сказал Казакевич.


По его мнению, «вряд ли властям удастся зачистить общественное поле, хотя ослабить – наверняка да».

«Это извращенное представление о действительности»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что причины зачистки в особенностях восприятия властями действительности.

Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества?

Фото: belgazeta.by

«Если власть считает, что пресса – это не средство информирования, а средство организации массовых акций протестов, то для нее естественно СМИ наказать. Если правозащитные организации с их точки зрения не защищают права людей, а финансируют противоправную деятельность, то и их нужно наказать. Это своего рода извращенное представление о действительности», – сказал Марголин.


Как далеко зайдет власть: остановится на формальном закрытии общественных организаций или будет преследовать сотрудников дальше?

«Если неправительственных организаций тысячи, то всех преследовать просто физически невозможно – не хватит сотрудников-преследователей. Второй фактор: какой будет реакция неправительственных организаций на закрытие, продолжат ли они активную деятельность. Предполагаю, что часть структур, наверное, попытается свою работу продолжить», – отметил Марголин.


Могла ли зачистка внутри Беларуси спровоцирована из России?

«Думаю, дело обстоит скорее наоборот: Москва рассматривает события в Беларуси как лабораторные эксперименты. Если они оказываются удачными, они их повторяют. В России сегодня подобные организации как правило не закрывают, а просто усложняют им деятельность, признавая их иностранными агентами. Но отличие в том, что в России все-таки до законов», – считает Марголин.


Гражданское общество в Беларуси будет уничтожено?

«Нет, оно будет совершенствоваться и искать новые способы сопротивления власти», – полагает Марголин.
 
 
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UDF поинтересовался у экспертов: в чем причины атаки властей на «третий сектор»?
 
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