Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества?

Источник материала: UDF



Фото из архива zerkalo.news

«Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».

«Часть организаций перейдет фактически на нелегальную форму деятельности»





«Потому как власти неоднократно их озвучивали. Основная причина – этот сектор рассматривается режимом как потенциальный источник нестабильности для них, источник нежелательного влияния на общественное мнение, поступления финансовых средств в страну. В целом политическая логика заключается в том, чтобы если не зачистить, то хотя бы ослабить альтернативные и не зависящие от государства общественные институты», – сказал Казакевич.

«Не думаю, что это заказ Москвы, что атака была предпринята по указке из Кремля. Возможно это обсуждалось, согласовывалась реакция российских властей, но белорусский режим и близкие к нему журналисты и эксперты давно говорили о необходимости уничтожения структур гражданского общества. Это транслировалось с осени 2020 года. Поэтому связывать зачистку с внешним влиянием – довольно спорное утверждение», – считает Казакевич.

«Но это утверждение мне также не представляется убедительным. Основная причина – уничтожение среды, в которой могли бы появляться альтернативные политические или общественные силы», – полагает Казакевич.

«Мне кажется, часть организаций перейдет фактически на нелегальную форму деятельности. Тем более, что схемы такой работы уже были в Беларуси – они действовали в 2000-х годах. Некоторые организации работали в таких формах даже до последнего времени: например, правозащитный центр «Весна». Возможно, деятельность организаций теперь будет менее публичной, но не думаю, что власти вообще удастся прекратить общественную активность», – отметил Казакевич.

«Основная часть операций с привлечением средств и наймом сотрудников может происходить за рубежом, а в самой Беларуси будут использовать безопасные формы работы: например, сбор данных. Многое будет зависеть от того, чем занимались организации. Если работали в сфере образования – перейдут к онлайн-образованию», – сказал Казакевич.

«Это извращенное представление о действительности»





Фото: belgazeta.by

«Если власть считает, что пресса – это не средство информирования, а средство организации массовых акций протестов, то для нее естественно СМИ наказать. Если правозащитные организации с их точки зрения не защищают права людей, а финансируют противоправную деятельность, то и их нужно наказать. Это своего рода извращенное представление о действительности», – сказал Марголин.

«Если неправительственных организаций тысячи, то всех преследовать просто физически невозможно – не хватит сотрудников-преследователей. Второй фактор: какой будет реакция неправительственных организаций на закрытие, продолжат ли они активную деятельность. Предполагаю, что часть структур, наверное, попытается свою работу продолжить», – отметил Марголин.

«Думаю, дело обстоит скорее наоборот: Москва рассматривает события в Беларуси как лабораторные эксперименты. Если они оказываются удачными, они их повторяют. В России сегодня подобные организации как правило не закрывают, а просто усложняют им деятельность, признавая их иностранными агентами. Но отличие в том, что в России все-таки до законов», – считает Марголин.

«Нет, оно будет совершенствоваться и искать новые способы сопротивления власти», – полагает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как далеко зайдут власти в зачистке гражданского общества? UDF поинтересовался у экспертов: в чем причины атаки властей на «третий сектор»?

В Беларуси продолжается. 22 июлявновь23 июля стало известно об официальном закрытии ряда неправительственных организаций.поинтересовался у экспертов: в чем причины атаки властей и какой будущее ждет гражданское общество Беларуси?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что причины атаки «не являются секретом».Звучала версия, что погром может быть связан с позицией Москвы: ведь Лукашенко недавно встречался с Патрушевым и Путиным.Он также напомнил о словах Макея, который озвучил другую аргументацию уничтожения гражданского общества – ответ на западные санкции.Что будет с деятельностью закрываемых неправительственных организаций и тысячами их сотрудников?Часть организаций может также перейти на смешанную форму работы.По его мнению, «вряд ли властям удастся зачистить общественное поле, хотя ослабить – наверняка да».Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что причины зачистки в особенностях восприятия властями действительности.Как далеко зайдет власть: остановится на формальном закрытии общественных организаций или будет преследовать сотрудников дальше?Могла ли зачистка внутри Беларуси спровоцирована из России?Гражданское общество в Беларуси будет уничтожено?