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Призывнику за неявку в военкомат назначили более Br4 тыс. штрафа

23.07.2021 19:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу об уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде рассматривалось уголовное дело в отношении ранее не судимого молодого человека 1994 года рождения. Являясь призывником и будучи обязанным являться на мероприятия призыва, он с 16 ноября по 31 декабря 2020 года умышленно уклонился от мероприятий по призыву на воинскую службу, хотя был надлежаще уведомлен о необходимости прибыть в военный комиссариат Октябрьского района Минска. Уважительных причин, как и оправдательных документов, у призывника не оказалось.

Приговором суда обвиняемый признан виновным, ему назначен штраф в 150 БВ, что в денежном выражении составляет Br4350.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приговором суда обвиняемый признан виновным, ему назначен штраф в 150 БВ, что в денежном выражении составляет Br4350.
 
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