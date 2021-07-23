Великобритания ввела санкции против выпускающего продукцию ВПК завода «Агат»

Великобритания объявила о включении в свой санкционный список белорусского ОАО «Агат — электромеханический завод», выпускающего продукцию военно-промышленного комплекса.





В июне в перечень юридических лиц, на которые распространяются британские санкции, были внесены «Белорусская нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Причиной стали продолжающиеся нарушения прав человека в стране и инцидент с самолетом Ryanair, передает БелаПАН .

Вышедшая из Евросоюза Великобритания традиционно синхронизирует с ЕС санкции против белорусских властей. ЕС ввел четыре пакета целевых санкций (против физ- и юрлиц) и секторальные.