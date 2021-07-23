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Лукашенко поручил аграриям провести уборочную кампанию качественно и в срок

23.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оперативно, качественно и в срок провести нынешнюю уборочную кампанию – такую задачу поставил Александр Лукашенко правительству и губернаторам сегодня на совещании по агропромышленному комплексу, передает «МИР 24».

«Около миллиарда людей, по разным оценкам, в мире голодают, а потому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. Для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране. Мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу», – заявил президент Республики Беларусь.

Погода в Беларуси в этом году непредсказуемая: то аномальная жара, то дожди. По оценкам специалистов, есть вероятность, что одновременно придется убирать лен, рапс и зерновые. Глава государства потребовал соблюдать дисциплину и технологии заготовки разных культур. Только так можно сохранить урожай.

Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Это значит, что белорусы будут с продовольствием, а излишки смогут продать, подчеркнул президент.

На совещании обсудили и перспективы возделывания в Беларуси озимых яровых культур и рапса. Рапсовое масло востребовано в Европе и Америке, а для Беларуси может стать еще одной статьей экспорта, уверен Лукашенко.



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Погода в Беларуси в этом году непредсказуемая: то аномальная жара, то дожди. По оценкам специалистов, есть вероятность, что одновременно придется убирать лен, рапс...
 
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