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Лукашенко поручил аграриям провести уборочную кампанию качественно и в срок
23.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оперативно, качественно и в срок провести нынешнюю уборочную кампанию – такую задачу поставил Александр Лукашенко правительству и губернаторам сегодня на совещании по агропромышленному комплексу, передает «МИР 24».
Погода в Беларуси в этом году непредсказуемая: то аномальная жара, то дожди. По оценкам специалистов, есть вероятность, что одновременно придется убирать лен, рапс и зерновые. Глава государства потребовал соблюдать дисциплину и технологии заготовки разных культур. Только так можно сохранить урожай.
Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Это значит, что белорусы будут с продовольствием, а излишки смогут продать, подчеркнул президент.
На совещании обсудили и перспективы возделывания в Беларуси озимых яровых культур и рапса. Рапсовое масло востребовано в Европе и Америке, а для Беларуси может стать еще одной статьей экспорта, уверен Лукашенко.
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Погода в Беларуси в этом году непредсказуемая: то аномальная жара, то дожди. По оценкам специалистов, есть вероятность, что одновременно придется убирать лен, рапс...
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