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Основательница Летучего университета о давлении на НПО: «Ликвидация не убьет гражданское общество»
23.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Татьяна Водолажская считает, что общественные организации и инициативы – это прежде всего люди и идеи. И их невозможно так ликвидировать.
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Общественные организации и инициативы – это прежде всего люди и идеи. И их невозможно так ликвидировать. Безусловно, что смена формата работы заберет дополнительные силы и ресурсы, но это не может убить гражданское общество.
Очевидно, что нет смысла пытаться «восстановить справедливость» и возвращать статус. Можно минимизировать потери и использовать это как повод рассказать о той огромной работе, что лежала на плечах гражданского общества.
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«Общественные организации и инициативы – это прежде всего люди и идеи. И их невозможно так ликвидировать».
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