﻿ Освобождена супруга правозащитника Владимира Лабковича. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Освобождена супруга правозащитника Владимира Лабковича

23.07.2021 20:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вышла на свободу Нина Лабкович — супруга юриста лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Владимира Лабковича, сообщили его коллеги.

Освобождена супруга правозащитника Владимира Лабковича
Источник: Facebook / Нина Лабкович

Нина Лабкович — исполнительный директор сети меценатов Angels Band, была задержана вместе с мужем 14 июля. В тот день в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты, в том числе руководители «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышла на свободу Нина Лабкович — супруга юриста лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Владимира Лабковича, сообщили его коллеги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анастасия Губаревич: силовики повесили на балконе флаг и сфотографировали рядом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by