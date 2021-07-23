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Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гонке за урожай глава государства потребовал не забывать о людях. Механизаторам – зарплаты и горячие обеды, а крестьянам, у которых свои зерновые участки, помощь в уборке хлеба.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания – ну хотя бы обедом накормите нормально. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать деньги, приличные деньги. У каждого дети – школьники, студенты и так далее, и так далее. И надо учебники приобрести, к школе надо все приобрести. Дети растут быстро. То, что вчера вы им купили обувь и одежду, – она в этом году уже негодна. Поэтому надо новая обувь, новая одежда и прочее. Поэтому человеческий фактор наиважнейший.
Евгений Пустовой, корреспондент:
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Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
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