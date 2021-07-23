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Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»

23.07.2021 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»

В гонке за урожай глава государства потребовал не забывать о людях. Механизаторам – зарплаты и горячие обеды, а крестьянам, у которых свои зерновые участки, помощь в уборке хлеба.

Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не хватает, по моей информации, около 1 500 комбайнеров. Ну это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее, зная, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город, мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси бог, это не будет у вас реализовано и будет какой-то дефицит комбайнеров. Я говорю именно о комбайнерах.

Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания – ну хотя бы обедом накормите нормально. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать деньги, приличные деньги. У каждого дети – школьники, студенты и так далее, и так далее. И надо учебники приобрести, к школе надо все приобрести. Дети растут быстро. То, что вчера вы им купили обувь и одежду, – она в этом году уже негодна. Поэтому надо новая обувь, новая одежда и прочее. Поэтому человеческий фактор наиважнейший.

Президент Беларуси: «Это полное безобразие. Это значит, вы не готовились, губернаторы, к уборочной кампании»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Президент на уборочной потребовал от чиновников не кабинетного стиля работы. Чтобы председатели рай- и облисполкомов пахли не типографскими чернилами канцелярских сводок, а зерном. В поля – по примеру главы государства.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
 
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