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Лукашенко: около миллиарда людей в мире голодают. Для нас это должно стать возможностью поправить экономическое положение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Лукашенко: около миллиарда людей в мире голодают. Для нас это должно стать возможностью поправить экономическое положение
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
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