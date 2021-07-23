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Три человека утонули в Гомельской области 22 июля
Источник материала: БелТА
23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 22 июля утонули три человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Так, в 9.10 поступил сигнал о том, что в озере в Василевичах Речицкого района обнаружили утонувшего мужчину. Погибший был 1968 года рождения.
Трагедия случилась и в копани в деревне Бабичи Чечерского района. Работники ОСВОД достали из воды тело мужчины 1988 года рождения.
Еще одного утонувшего достали из Сожа в Гомеле. Личность мужчины устанавливают.-0-
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Так, в 9.10 поступил сигнал о том, что в озере в Василевичах Речицкого района обнаружили утонувшего мужчину. Погибший был 1968 года рождения.
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