Три человека утонули в Гомельской области 22 июля

Источник материала: БелТА

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 22 июля утонули три человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Так, в 9.10 поступил сигнал о том, что в озере в Василевичах Речицкого района обнаружили утонувшего мужчину. Погибший был 1968 года рождения.

Трагедия случилась и в копани в деревне Бабичи Чечерского района. Работники ОСВОД достали из воды тело мужчины 1988 года рождения.

Еще одного утонувшего достали из Сожа в Гомеле. Личность мужчины устанавливают.-0-