Посол США подвергла критике преследование НГО белорусскими властями

Посол США в Беларуси Джули Фишер (работает за границей из-за отсутствия визы) подвергла критике преследование белорусскими властями негосударственных (неправительственных, некоммерческих) организаций.





«Режим терпеть не может БАЖ, ПЕН-центр и другие влиятельные НПО, занимающиеся проблемами инвалидов, искусства, СМИ, прав человека и многого другого. Вместо того чтобы признать свою роль в создании кризиса в Беларуси, они стремятся обвинить других», — написала Фишер в «Твиттере», передает БелаПАН .

«Международная амнистия» призвала мировое сообщество отреагировать на закрытие в стране десятков организаций «третьего сектора».

«Сегодня еще один черный день, который войдет в историю Беларуси. Белорусские власти проводят беспрецедентные и все более жестокие атаки на гражданское общество, используя все инструменты для преследования за мирное инакомыслие. После массовых арестов правозащитников и активистов в начале минувшей недели власти теперь ликвидируют десятки критически важных для гражданского общества организаций, полностью игнорируя свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом», — заявила директор «Международной амнистии» по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя ликвидацию по меньшей мере 46 НКО.

«Белорусские власти должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НКО, положить конец эскалации репрессий и позволить организациям гражданского общества свободно заниматься своей деятельностью. Власти должны уважать, защищать, продвигать и реализовывать права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний», — призвала Стразерс.

Как сообщалось, ряд неправительственных организаций, у которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В числе таких НПО — организации, которые занимаются благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.