«Наибольшие сложности будут у лишенных регистрации организаций, которые работали напрямую с уязвимыми группами»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперты — о том, как жить после ликвидации НГО.

Академический директор центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова сказала Медиазоне , что ликвидация «для кого-то может означать полную остановку деятельности, для кого-то лишь формальность — зависит от вида деятельности».

— Очевидно, что выдавливание НГО из легального поля приведет к меньшей прозрачности их деятельности для государства, к полному уничтожению возможности взаимодействия НГО и государства.

Наибольшие сложности будут как раз у тех лишенных регистрации организаций, которые работали напрямую с уязвимыми группами, решали острые социальные задачи. То есть были недеструктивными даже по логике нынешнего правительства. В общем, пока я вижу только вред.

Но потенциальная польза для НГО может быть в том, что многие сегодня избавятся от ограничений легальности, необходимости регистрировать проекты и так далее, и смогут работать, наоборот, эффективнее, — считает Катерина.

Наста Лойко из Human Constanta отметила, что ликвидация учреждений влияет на «формальный список «легальных» организаций в Беларуси», некоторые уже прекратили работу, что «будет очень сильно заметно для людей в сложных ситуациях».

По ее словам, многие НКО все равно не могли свободно работать, поэтому ликвидация мало повлияет на них: «Будут продолжать работу в таком статусе с угрозой административной ответственности, как «Вясна» работает с 2003 года».

Для Human Constanta официальная регистрация в 2016 году была важна, потому что команда хотела взаимодействовать с государственными органами, добавляет правозащитница. Так, например, Human Constanta были соорганизаторами форума по управлению интернетом IGF в 2019 году вместе с министерствами и компанией hoster.by.

Также они предлагали изменения в законы о противодействии экстремизму и правовом положении зарубежных граждан, и часть предложений попали в законодательство.

— До середины 2020 года мы довольно много взаимодействовали с органами по разным вопросам, но нам отказывали в регистрации зарубежной помощи. Последний год мы полностью остановили коммуникацию с госорганами, могли только запрашивать у них информацию.

Но вся деятельность шла на фиксацию нарушений прав человека и на помощь людям. Поэтому потребность в официальном статусе для нас отпала, и новость сегодня не была сильным ударом для команды.

Историк Алексей Браточкин заметил, что еще одним связующим элементом между НГО и госорганами была независимая экспертиза.

— Так как у нас экспертиза — это больное место государственного менеджмента, ее значительная часть была отдана на аутсорс НГО (и довольно долго шел такой невидимый обмен — госструктуры, сотрудничавшие с НГО, имели бесплатный ресурс современной экспертизы). Это чувствовалось и на региональном уровне, и на национальном. НГО создавали иллюзию современности государственного менеджмента.