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Будь его больше – мы в шоколаде. Вот какую культуру Лукашенко поручил вырастить на своей малой родине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорится, если не можем изменить погоду, нужно изменить севооборот. Президент настаивает – теплее относиться к озимому ячменю.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы технологически вовремя посеем правильно, как и любую культуру, озимый ячмень, он 50-60 центнеров даст. Слушайте, а что вам надо? Если бы мы имели на всех культурах 50 центнеров урожайность, нам бы вообще ничего не надо было. И нефть не надо, и газ природный не надо. А мы это можем иметь. Поэтому надо увеличивать посевы озимого ячменя. Почему? Потому что к этому времени, к сегодняшнему дню, когда мы втягиваемся в массовую уборку зерновых, озимый ячмень, в связи с коротким периодом вегетации, уже созрел, и мы его уже убрали. Будь больше озимого ячменя при 50%-ной урожайности – мы в шоколаде.
Даже опытное поле на малой родине глава государства готов отдать под эту культуру.
Александр Лукашенко:
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Будь его больше – мы в шоколаде. Вот какую культуру Лукашенко поручил вырастить на своей малой родине
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
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