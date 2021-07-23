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«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста и одна полиграфическая компания Минска.
Руководитель последней структуры склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. Пользуясь хитрой схемой, мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. В итоге государство недосчиталось 2,5 миллиона рублей.
Обойти закон стороной решили в двух строительных организациях Бреста. Причины все те же – нежелание особо тратиться на налоги и взносы. Часть суммы, самый минимум, платили наличными, остальное, что называется, «в конверте». Деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП.
По официальным учетам, эти суммы, конечно, не проходили. Но ответственные за финансы вели «черную»бухгалтерию, которую изъяли во время обыска. Известно, что схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет по 147 и 292 тысячи рублей (
Одну из фирм эта история затянула на чуть больше чем полгода. Рабочие деньги брали с охотой, лишних вопросов руководству не задавали.
Леонид Василенко, работник строительной организации Бреста:
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Артем Поплавский, бригадир строительной организации Бреста:
Виктория Ходосок:
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«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»
Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости...
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