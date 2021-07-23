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«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

23.07.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста и одна полиграфическая компания Минска.

Руководитель последней структуры склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. Пользуясь хитрой схемой, мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. В итоге государство недосчиталось 2,5 миллиона рублей.

Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Обойти закон стороной решили в двух строительных организациях Бреста. Причины все те же – нежелание особо тратиться на налоги и взносы. Часть суммы, самый минимум, платили наличными, остальное, что называется, «в конверте». Деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП.

«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

По официальным учетам, эти суммы, конечно, не проходили. Но ответственные за финансы вели «черную»бухгалтерию, которую изъяли во время обыска. Известно, что схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет по 147 и 292 тысячи рублей (подробнее здесь).

Одну из фирм эта история затянула на чуть больше чем полгода. Рабочие деньги брали с охотой, лишних вопросов руководству не задавали.

«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Леонид Василенко, работник строительной организации Бреста:
Сумма варьировала от 1 000 до 1 500 – «в конверте». Официально 500 рублей было.
А вы знали, грубо говоря, что так нельзя?
В принципе, догадывался.

Свою работу делали, как и прежде, получали зарплату «в конвертах». В Минске разоблачили «серую» деятельность полиграфкомпании

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Чаша весов с тяжелым конвертом с рублями явно перевешивает закон – так подумали 70 рабочих в бригаде брестской строительной компании.

«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Артем Поплавский, бригадир строительной организации Бреста:
Собрались с руководством на строительной площадке. Предложили вот такую схему: 500 рублей – на карточке, остальное – наличными. Сообщил людям. Люди сказали: «Какая нам разница?» Каждый месяц выдавали.
 Вы понимали, что люди в будущем пенсию будут меньше получать?
Не понимал.

«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Виктория Ходосок:
Истории с выплатами доходов по «серым» схемам самые разные. Понятно, что на слуху у многих «зарплата «в конвертах». Но фантазия особо предприимчивых безграничная. И надо сказать, что все материалы по таким случаям по стране уже у Комитета госконтроля. А это говорит о том, что беззаконию не остаться без внимания.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости...
 
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