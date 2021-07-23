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Свою работу делали, как и прежде, получали зарплату «в конвертах». В Минске разоблачили «серую» деятельность полиграфкомпании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста и одна полиграфическая компания Минска.
Руководитель последней структуры склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. Пользуясь хитрой схемой, мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. В итоге государство недосчиталось 2,5 миллиона рублей.
Люди собирались просто уходить, а без них у нас не было бы заказа. Они стали индивидуальными предпринимателями. Можно стоп сделать?
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
В поле зрения финансовой милиции эта компания попала из-за того, что ее руководитель склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП. Свою работу они выполняли, как и прежде, в офисе компании. Только получать за нее через бухгалтерию стали минимальную зарплату, остальное руководитель выплачивал «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности.
Виктория Ходосок:
Экономист по финансовой работе полиграфической компании:
По поручению руководства и от имени индивидуальных предпринимателей я осуществлял подготовку актов выполненных работ и отчетов о проделанной работе этими самими предпринимателями.
Виктория Ходосок:
Имущество подозреваемого по уголовному делу арестовано.
Красивая жизнь дорогого стоит.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
В отношении директора-учредителя возбуждено уголовное дело. По данному уголовному делу были задержаны трое подозреваемых. Все подозреваемые признали полностью свою вину и дают признательные показания, раскаиваются и принимают меры по возмещению ущербу бюджету Республики Беларусь.
Виктория Ходосок:
– Кто виноват, как вы считаете? Вы как руководитель?
Руководитель полиграфической компании:
Такой лазейкой с ИП бизнес пользуется довольно охотно. Минимум затрат и расходов. Про бюджет и пенсии работников мало кто задумывается. Однозначно предпринимательская деятельность нуждается в корректировке. Об этом 22 июля говорили во Дворце Независимости.
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Свою работу делали, как и прежде, получали зарплату «в конвертах». В Минске разоблачили «серую» деятельность полиграфкомпании
Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости...
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