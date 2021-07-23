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Алексей Кудин записал видеообращение из СИЗО №1 в Минске

23.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом пишет sputnik.by

Вот главное:



- моему здоровью ничего не угрожает. Есть все блага, тренируюсь по 2 часа в день, кушаю нормально, сплю

- я понесу наказание, которое должно быть и готов искупить свою вину

- все сознательную жизнь я выступал за свою страну под красно-зеленым флагом и 20 лет приносил и буду еще приносить медали своей стране

- я бы просил оппозиционные силы не использовать мои имя и спортивные достижения в своих интересах

- хочу, чтобы в моей стране воцарился покой ... и я не хочу, чтобы мою страну разрушали

- я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть

- я планирую просить о помиловании у Александра Лукашенко

- в дальнейшем хочу выступать и прославлять свою страну

Кадры опубликованы провластным Telegram-каналом.

Кудина должны были судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" осенью 2020 года.
 
 
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