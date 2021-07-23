|
Алексей Кудин записал видеообращение из СИЗО №1 в Минске
Источник материала: Партизан
Об этом пишет
Вот главное:
- моему здоровью ничего не угрожает. Есть все блага, тренируюсь по 2 часа в день, кушаю нормально, сплю
- я понесу наказание, которое должно быть и готов искупить свою вину
- все сознательную жизнь я выступал за свою страну под красно-зеленым флагом и 20 лет приносил и буду еще приносить медали своей стране
- я бы просил оппозиционные силы не использовать мои имя и спортивные достижения в своих интересах
- хочу, чтобы в моей стране воцарился покой ... и я не хочу, чтобы мою страну разрушали
- я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть
- я планирую просить о помиловании у Александра Лукашенко
- в дальнейшем хочу выступать и прославлять свою страну
Кадры опубликованы провластным Telegram-каналом.
Кудина должны были судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" осенью 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом пишет sputnik.by
|
Свежие газеты
Архив (Разное)