Девять автомобилей столкнулись на МКАД

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять автомобилей столкнулись сегодня вечером на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось около 17.20 в районе 48-го км внутреннего кольца МКАД. По предварительной информации, массовая авария произошла из-за несоблюдения автолюбителями безопасной дистанции.

Пострадавших нет, все машины получили механические повреждения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В УГАИ напомнили: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. Боковой интервал должен обеспечивать безопасность движения с транспортом, который едет или стоит в соседних полосах.-0-