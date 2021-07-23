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Девять автомобилей столкнулись на МКАД

23.07.2021 21:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять автомобилей столкнулись сегодня вечером на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось около 17.20 в районе 48-го км внутреннего кольца МКАД. По предварительной информации, массовая авария произошла из-за несоблюдения автолюбителями безопасной дистанции.

Пострадавших нет, все машины получили механические повреждения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В УГАИ напомнили: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспорта, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. Боковой интервал должен обеспечивать безопасность движения с транспортом, который едет или стоит в соседних полосах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП случилось около 17.20 в районе 48-го км внутреннего кольца МКАД. По предварительной информации, массовая авария произошла из-за несоблюдения автолюбителями...
 
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