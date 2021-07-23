Первый миллион тонн зерна: уборочная кампания стартовала в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала уборочная кампания. Уже собрали первый миллион тонн зерна. Аграрии говорят: оно хорошего качества, из него получатся высококачественные хлебопродукты. Об уборочной и перспективах сельского хозяйства говорили и во Дворце Независимости. Какие задачи поставил президент перед правительством, в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Черное золото – так в Беларуси называют рапс. Им засевают около 15% посевных площадей. Из него получают ценное масло, биотопливо, а жмых идет на корм скоту. Культура очень ценная, но капризная.

«Удобрений любит много – это очень дорого. И больше всего проблем с ним в уборке. Успеть его собрать, чтобы он не осыпался. Это самое проблематичное. Все сталкиваются, поэтому оборудуются комбайны рапсовыми столами. Нежнее собирать, плюс скорость снижается. Самая большая сложность в уборке», – объяснила главный агроном Минской овощной фабрики Светлана Неборская.

Разведение рапса – дело прибыльное, говорит Александр Лукашенко, достаточно собирать 50 центнеров с гектара. Белорусские же аграрии пока получают чуть больше 30. Президент предлагает отдать больше площадей под рапс и строго соблюдать технологии возделывания.

«Любой килограмм сэкономленного непотерянного рапса – это огромные деньги. Европейский союз не отказался от рапсового масла из Беларуси, с удовольствием закупают. И наши уже начинают привыкать. Я лично, если в пищу употребляю, то только масло рапса. Это очень полезно для здоровья. Европа, американцы это понимают. Огромное количество закупают. Поэтому цена высокая. А в этом году будет еще выше», – констатировал президент.

Погода в этом году непредсказуемая: аномальная жара, дожди. Вот и убирать приходится все одновременно: лен, рапс, зерновые. Президент требует соблюдать дисциплину и технологии заготовки разных культур. Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Продовольствием белорусы себя обеспечат. Смогут и продать.

«Около миллиарда людей, по разным оценкам, в мире голодают, а потому спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. Для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране. Мы болели за наших крестьян, за агропромышленный комплекс, мы вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу», – заявил президент Республики Беларусь .

Сегодня Беларусь экспортирует 1800 наименований продуктов питания. В прошлом году страна наторговала на рекордные шесть миллиардов долларов. Нынешний год уже превосходит эти показатели.

«Мы присутствуем в 116 странах мира уже. Но мы от экспансии захватнической, рекламы себя начинаем переходить к более экономической целесообразности экспорта. В этом году по полугодию мы идем 111,3%. И даже к успешному прошлому году мы заработали в плюс уже 250 миллионов долларов», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин.

Нынешняя уборочная пройдет в сжатые сроки. Задача губернаторов – обеспечить аграриев техникой и горячими обедами в поле. Напомнил Лукашенко и про помощь частникам. Ведь урожай с личных подворий – это более 200 тысяч тонн зерна.