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Пытались украсть комбикорм. МВД задержало четырёх человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной. Вместе держатся руководители правоохранительных ведомств. Им отдельное поручение от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Так, сегодня ночью милиционеры Несвижского отдела охраны совместно с коллегами из РОВД задержали группу лиц из четырех человек, которые пытались похитить комбикорм с молочно-товарной фермы. Фигуранты спрятали мешки с украденным на территории предприятия, а ночью на машине своего компаньона, индивидуального предпринимателя, рассчитывали их вывезти. В момент погрузки похищенного в авто мужчины и были задержаны.
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Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной....
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