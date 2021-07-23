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«Прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться». Вот какие задачи поставил Президент перед губернаторами

23.07.2021 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно расшевелить аграриев и особенно губернаторов – вот задача совещания 23 июля во Дворце Независимости.

«Прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться». Вот какие задачи поставил Президент перед губернаторами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас убедительно прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле – вот, подождем. Сегодня у нас 18 % влажности или 16 %. Завтра сбросим еще пару и не надо будет сушить, сэкономим. Смотрите, в связи с этой погодой сбросите пару процентов так, что вы пару центнеров на гектаре дополнительно потеряете. У нас же то засушит, то зальет. Но ладно бы зальет, положит так, что потом не поднимем этот урожай. Поэтому сегодня, исходя из тактики, то, что я вижу на полях, у меня какой-то опыт есть в этом плане, надо убрать проблемные поля. Проблемные, которые завтра, в случае ухудшения погоды, будут недоступны к уборке.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
 
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