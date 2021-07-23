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«Прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться». Вот какие задачи поставил Президент перед губернаторами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно расшевелить аграриев и особенно губернаторов – вот задача совещания 23 июля во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться». Вот какие задачи поставил Президент перед губернаторами
Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе...
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