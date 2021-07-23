Сергей Черечень: Конец многовекторности. Ей на смену приходит восточная одновекторность

Еще в начале апреля на очередном совещании было заявлено о необходимости «оптимизации» сети загранучреждений. Коротко: с дипломатами, которые не оправдали свое высокое звание, церемониться не будут, лишат соответствующих должностей. Так будет отныне и впредь. Работать нужно там, где белорусские власти ждут.





пишет politring.com Прозвучал тезис о том, что на данный момент в отношениях Беларуси со странами Европы «дипломатия отсутствует», поэтому нет смысла держать «кучу дипломатов» в посольствах страны за границей. Не надо надувать щеки и раздувать дипломатические представительства. Процесс сокращения диппредставительств был запущен, но шел медленно и с большим скрипом.… Видимо, «оптимизацию» мидовские чиновники конкретно «тормозили»,politring.com





Теперь пришло время отвечать по всей строгости и быть готовыми к аскетическому образу жизни в интересах «воюющего с многочисленными врагами государства». Это раньше «государевым людям» давали за преданность разные «пряники», - а теперь - пришло трудное время. Время борьбы за идею. Возможно, придется сражаться бесплатно разутыми-раздетыми и невооруженными. Как «комиссарам в пыльных шлемах». Когда Родину со всех сторон окружали «империалистические хищники со звериным оскалом».





Однако, сегодня все не так страшно, как в 1918-м году. Посольства, к примеру, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника. К слову, Послу Беларуси в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем. Посольство нашей страны в Таллине находится в обычной административной пятиэтажке. В Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.





В Мадриде наше посольство - один из офисов в административном здании, а в Праге и Братиславе белорусская дипмиссия весьма скромно размещается на городской окраине.





Дело в другом. Оказывается, сотрудники внешнеполитического ведомства весьма слабо подкованы идеологически. Их надо как следует «перетряхнуть». Белорусские дипломаты «должны каждый день рассказывать правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа. Рассказывать людям в странах своей аккредитации. Нужно бить противника его же оружием. В особенных ситуациях, как, к примеру, в Риге с белорусским флагом, «посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду». Так что вопрос кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе надо решать оперативно и с глубоким подходом.

Затем, следует из резюме совещания, необходимо обратить пристальное внимание на риторику Брюсселя и Вашингтона. А также на санкционную политику Запада против Беларуси.





Вышеуказанные обстоятельства, естественно, вынуждают Минск пересмотреть внешнюю политику. На мой взгляд, мы наблюдаем «внешнеполитическую капитуляцию», суть которой в том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия во многих европейских странах уже не просматриваются. Это – откровенная неудача белорусского МИДа. Снижение политической субъектности «Беларуси» и конец ее многовекторности. Ей на смену приходит ВОСТОЧНАЯ ОДНОВЕКТОРНОСТЬ, которая, во всяком случае, в ближайшее время, едва ли разрядит сложившуюся в Беларуси политическую и экономическую обстановку.

И еще один момент. Стандартный набор идеологических пропагандистских тезисов на дипломатов сейчас абсолютно не действуют, потому что они живут в реальных условиях, очень нехороших и неблагоприятных. Они все понимают. К слову, сейчас у Беларуси за рубежом есть загранучреждения более, чем в 50 странах. На их долю приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций.







