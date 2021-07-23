На свободу вышла Нина Лабкович

Она находилась за решеткой с 14 июля. Нину Лабкович задержали вместе с мужем, правозащитником Владимиром Лабковичем, в рамках какого-то уголовного дела.





Владимир Лабкович — юрист лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна", который недавно попал под "зачистку" гражданского общества. Он остается за решеткой.





пишет Еврорадио У Лабковичей трое несовершеннолетних детей,Еврорадио



