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На свободу вышла Нина Лабкович
Источник материала: Партизан
На свободу вышла Нина Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Ban, сообщает телеграм-канал @viasna96.
Она находилась за решеткой с 14 июля. Нину Лабкович задержали вместе с мужем, правозащитником Владимиром Лабковичем, в рамках какого-то уголовного дела.
Владимир Лабкович — юрист лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна", который недавно попал под "зачистку" гражданского общества. Он остается за решеткой.
У Лабковичей трое несовершеннолетних детей,
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На свободу вышла Нина Лабкович, директор объединения инвесторов Angels Ban, сообщает телеграм-канал @viasna96.
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