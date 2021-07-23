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«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

23.07.2021 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной. Вместе держатся руководители правоохранительных ведомств. Им отдельное поручение от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Контролирующие органы, кроме всего прочего, выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Давно я к этому вопросу подбирался. Вот эти «несуны» в последнее время обнаглели крайне. Я вас попрошу, удушите это на корню. Знаете, о чем идет речь. Кто-то ведро солярки отлил, кто-то «забыл» тонну зерна не в склад завезти кооператива, а куда-то на сторону толкнул. Соответствующие органы, они здесь присутствуют, вместе с руководителями хозяйств не просто поставьте этому заслон – нужно их удушить, как гидру. Потому что по ведру, по тонне зерна они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна.

«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

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Евгений Пустовой, корреспондент:
Технологичность – хорошее слово. Но дождь или жара – погода может быть разная. Главное, не сухо относится к делу. Например, каждый 10-й комбайн, что называется, на приколе, с зернокомплексами ситуация не лучше. Надо задействовать мощности хлебокомбинатов. И шевелиться на местах.

«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

Александр Лукашенко:
Поручение Комитету госконтроля и МВД: немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая сегодня стоит под забором, комбайны. 9 или 10 %, а может и больше, это по отчетности, если я не ошибаюсь, сегодня не отремонтированы. Комбайны. Массовая уборка начинается, а у нас каждый 10-й комбайн не отремонтирован. Это что такое? И после этого будет дана оценка каждому губернатору.

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Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной....
 
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