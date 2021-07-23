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Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении

23.07.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении, сообщили ее коллеги.

Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении

Сегодня она была задержана во время съемок в детском хосписе. Голубович повезли домой на обыск, а затем, по неофициальной информации, в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина. Причина задержания неизвестна.

Работы Голубович публиковались на сайтах TUT.by, Citydog.by, 34mag.net, в проектах Bird in Flight, «Имена», в немецкой газете Die Welt. Входила в шорт-листы премий The German Peace Prize for Photography и The Global Peace Photo Award.

 
 
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Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении, сообщили ее коллеги.
 
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