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Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении
Источник материала: Навiны
Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении, сообщили ее коллеги.
Сегодня она
Работы Голубович публиковались на сайтах TUT.by, Citydog.by, 34mag.net, в проектах Bird in Flight, «Имена», в немецкой газете Die Welt. Входила в шорт-листы премий The German Peace Prize for Photography и The Global Peace Photo Award.
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Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении, сообщили ее коллеги.
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