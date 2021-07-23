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Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

23.07.2021 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Отдельная тема – рапс, настоящее золото Беларуси. Самая экспортоориентированная культура, еще и одно из эффективных средств профилактики онкологии. Например, за обеденным столом главы государства всегда продукты, заправленные либо приготовленные на рапсовом масле. А вот сводки по урожайности этой культуры не ахти какие.

Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Европейский союз не отказался от масла рапса из Беларуси, с удовольствием закупают. И наши уже начинают привыкать не к оливковому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Я лично в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой там чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья. Европа понимает это, американцы понимают. Они огромные количества закупают масла рапса. Поэтому очень высокая цена. А в этом году будет еще выше. Поэтому посмотрим, что вы выработаете. Возьмем лучшую урожайность. Ты знаешь, что у меня есть знакомый фермер, который в прошлом году выше 40 центнеров урожайность получил, а ты телепаешься в стране на 20 центнерах. Это просто разгильдяйство и преступная халатность.

Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:
Урожай рапса хороший стоял.
Но 20 центнеров. Он стоит, но он 20 центнеров.
Лучше еще…
Ну, посмотрим. Но это не 40 и даже не 30. Я не прошу у тебя 40. Дай 30 центнеров, и мы будем в шоколаде. Это колоссальные деньги, которые платятся мгновенно, наперед, только так. А мы его не продаем семенами. Мы производим масло, мы давим из этого рапса масло, и еще остаются жмыхи на корм скоту. Это очень выгодная культура и очень полезная.

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