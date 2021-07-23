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Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»

23.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальные машины от белорусских производителей. На предприятии «Амкодор-КЭЗ» представили новинки специализированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»

Одна из них – первый в Беларуси гусеничный экскаватор с объемом ковша в кубический метр. Техника будет использоваться в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Но главная особенность – экскаватор может разрабатывать даже мерзлый грунт и скальные породы и работать на болотистой местности.

Всего в Толочинском районе выпускают 11 наименований машин. Многие из них уже работают в России, Украине, Казахстане и Южной Америке. Расширить производственную линейку помогла масштабная модернизация предприятия. 

Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»

23 июля удобство и маневренность выпускаемой техники оценил Роман Головченко. Премьер-министр протестировал новинки лично.

 
 
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Новости Беларуси. Уникальные машины от белорусских производителей. На предприятии «Амкодор-КЭЗ» представили новинки специализированной техники, сообщили в...
 
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