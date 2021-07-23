Президент Беларуси выразил соболезнование Председателю КНР в связи с жертвами наводнения

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами масштабного наводнения.

Проливные дожди обрушились на провинцию Хэ-нань в центральной части страны. Водохранилища переполнены, вода топит населенные пункты. Больше всего пострадал город Чжэн-чжоу. По последним данным, 56 человек погибли, пятеро – пропали без вести.

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