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Президент Беларуси выразил соболезнование Председателю КНР в связи с жертвами наводнения
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами масштабного наводнения.
Проливные дожди обрушились на провинцию Хэ-нань в центральной части страны. Водохранилища переполнены, вода топит населенные пункты. Больше всего пострадал город Чжэн-чжоу. По последним данным, 56 человек погибли, пятеро – пропали без вести.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами масштабного...
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