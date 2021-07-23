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Свои люди – везде: белорусы Иордании встретились в Минске
Источник материала: ОНТ
«Чаму з выраю журавы на Палессе ляцяць» – точно знают в Иордании. Там «белорус» – это не только национальность, но и состояние души. В межэтнических семьях словно вязью сплелись арабские и славянские традиции. Сегодня «свои люди» на Ближнем Востоке собрались в Минске. Поговорили о родном, исконном в Год народного единства. Поддерживает контакты с соотечественниками за рубежом Республиканский центр национальных культур.
«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» – в этой песне их история. Как по нотам с конца 70-х, когда в Белорусской консерватории студент-иностранец увидел и покорил Елену из Лиды. Играла на фортепиано. После свадьбы – и для королей Иордании.
За каждым углом старые знакомые. В 83, когда поженились, ректором консерватории был Лученок. Он написал мелодию на текст «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць…». И эта музыка связала не одну белорусско-иорданскую семью.
Не только из Иордании, все дороги ведут «беларусаў замежжа» к этому знаку на Троицкой набережной в столице. Между Минском и Амманом – около 3 тысяч километров. Можно любить Родину и на расстоянии, но хочется дома бывать чаще.
В объединении белорусов Иордании – около 30 человек. Сегодня совсем не гости в Минске – туда, где «цвяток Радзімы васілёк». Экскурсия в музей Богдановича. Песняр тоже был «оторван» от своей земли, но не от своих корней. У нас везде свои люди.
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«Чаму з выраю журавы на Палессе ляцяць» – точно знают в Иордании. Там «белорус» – это не только национальность, но и состояние души. В межэтнических семьях словно...
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