ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпиада в Токио: первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали

23.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали

Некоторые соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали. 

Сегодня квалификации прошли в двух видах спорта. В академической гребле в четвертьфинал женской одиночки пробилась Татьяна Климович. В своем заезде она показала второй результат – 7 минут и 51 секунду. 26 июля белоруска будет бороться за право выхода в полуфинал.

В соревнованиях по стрельбе из лука три белоруски – Карина Дёминская, Карина Козловская и Анна Марусова выступили в квалификации и узнали своих соперниц по 1/32-й финала. Лучший результат показала Карина Дёминская – 29 место, Анна Марусова 39-я, Карина Козловская 61-я. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали.  Сегодня квалификации прошли в двух видах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Голод, ценные ресурсы Беларуси и кражи на производстве. Что ещё обсуждали во Дворце Независимости 23 июля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by