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Олимпиада в Токио: первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали
Источник материала: ОНТ
Некоторые соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали.
Сегодня квалификации прошли в двух видах спорта. В академической гребле в четвертьфинал женской одиночки пробилась Татьяна Климович. В своем заезде она показала второй результат – 7 минут и 51 секунду. 26 июля белоруска будет бороться за право выхода в полуфинал.
В соревнованиях по стрельбе из лука три белоруски – Карина Дёминская, Карина Козловская и Анна Марусова выступили в квалификации и узнали своих соперниц по 1/32-й финала. Лучший результат показала Карина Дёминская – 29 место, Анна Марусова 39-я, Карина Козловская 61-я.
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Некоторые соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали. Сегодня квалификации прошли в двух видах...
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