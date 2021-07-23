Олимпиада в Токио: первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали

Источник материала: ОНТ

Некоторые соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали. И первые белорусские спортсмены начали борьбу за медали.

Сегодня квалификации прошли в двух видах спорта. В академической гребле в четвертьфинал женской одиночки пробилась Татьяна Климович. В своем заезде она показала второй результат – 7 минут и 51 секунду. 26 июля белоруска будет бороться за право выхода в полуфинал.

В соревнованиях по стрельбе из лука три белоруски – Карина Дёминская, Карина Козловская и Анна Марусова выступили в квалификации и узнали своих соперниц по 1/32-й финала. Лучший результат показала Карина Дёминская – 29 место, Анна Марусова 39-я, Карина Козловская 61-я.

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