Жена подготовила для мужа инструкцию по обращению с ней после 20 лет брака

Источник материала: ОНТ

40-летняя Натали Рейли из Аризоны (США) подготовила для своего мужа инструкцию, в которой перечисляются важные факты о ней. Своей идеей американка поделилась в TikTok, на популярный ролик обращает внимание Daily Mail.

Рейли с супругом женаты 20 лет. За это время муж не запомнил, какую Натали любит пиццу, как зовут ее родственников, какой размер обуви она носит.

Женщина подготовила для супруга инструкцию «Знай свою, блин, жену». Американка разделила ее на части, каждая из них отведена под определенную категорию. Например, один из разделов описывает ее гастрономические предпочтения, рецепты приготовления любимых блюд Натали и варианты доставки еды на дом.

В инструкции также описывается семья женщины, указаны имена ее родственников, любимые развлечения. Рейли также добавила данные о размере ноги, сопроводив их трафаретом стопы, чтобы муж смог выбрать в подарок подходящую обувь.

Видео Натали в TikTok набрало свыше 4,6 миллиона просмотров.

Фото: Pixabay

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