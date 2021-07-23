Вышли на пикет в поддержку курса Беларуси: в Киеве избили наших соотечественников. Кому помешала мирная акция?

Источник материала: ОНТ

В начале июля в Киеве прямо у белорусского посольства избили наших соотечественников. Просто за то, что они вышли поддержать государственный курс. Патриоты сегодня на родине. И готовы со всеми разделять общие ценности.





Эти кадры Михаил Кононович пересматривает далеко не в первый раз. На них он – главная «груша» для битья в руках украинских радикалов. Больно морально. Кому помешал мирный пикет белорусов? К посольству в Киеве они пришли поддержать свою страну. Больно физически. После инцидента Михаила забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, повреждением грудной клетки и внутренних органов.

Михаил Кононович, руководитель организации «Сябры Волыни» (Украина): «Официально дали заявку на пикет, официально вышли. Мы никакого закона не нарушали, мы просто никогда не думали, что режим Зеленского, который декларирует демократические ценности, что они решатся на такую провокацию. Эта провокация не против Миши Кононовича. Не против еще кого-то. Это провокация против Республики Беларусь. Когда вы слышали такое, чтобы в Киеве, в центре Европы избивали по этническому признаку. Это настоящий фашизм».

Спустя две недели от украинской полиции ответа нет. Как будто и вовсе дело о нападении не заводили. Правда, и в тот момент на помощь никто не пришел. Пусть и с белорусскими корнями, своим же, украинцам, не помогли.

Михаил Кононович, руководитель организации «Сябры Волыни» (Украина): «Нападавших задержали мы, а не полиция. Прошло две недели, спросите у меня, какие действия полиции? Никаких. Мне даже никто не перезвонил. Мы никому не нужны. Полиция не захотела даже на вызов ехать. Мы вызвали, и через 40 минут приехали полицейские, когда меня уже скорая увезла с избиениями. Они даже не отреагировали. Пострадали работники нацгвардии, кто охранял. И мы их задержали силами пикета».

Михаил Конанович с братом уже много лет активно поддерживают Беларусь. Даже создали организацию в Украине. Но эта общественная деятельность оказалась не всем по нраву. Не поддержать наших – это не про менталитет белорусов. Сегодня руководителей общины приняли в парламенте. По словам депутатов, таких неравнодушных к судьбе своей исторической родины, много и в других странах. Это люди, которые не просто солидарны, они еще и активно высказывают свою гражданскую позицию.

Работать на благо родной страны, делать всё возможное, чтобы она развивалась – кажется, всё очень просто. Но в мире, где так легко стать жертвой политических манипуляций, такие убеждения особенно ценны. В какой дали от Родины ты бы не находился. Ведь патриотизм – это давно не просто принцип, их образ жизни!

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