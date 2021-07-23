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Вышли на пикет в поддержку курса Беларуси: в Киеве избили наших соотечественников. Кому помешала мирная акция?
Источник материала: ОНТ
В начале июля в Киеве прямо у белорусского посольства избили наших соотечественников. Просто за то, что они вышли поддержать государственный курс. Патриоты сегодня на родине. И готовы со всеми разделять общие ценности.
Эти кадры Михаил Кононович пересматривает далеко не в первый раз. На них он – главная «груша» для битья в руках украинских радикалов. Больно морально. Кому помешал мирный пикет белорусов? К посольству в Киеве они пришли поддержать свою страну. Больно физически. После инцидента Михаила забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, повреждением грудной клетки и внутренних органов.
Спустя две недели от украинской полиции ответа нет. Как будто и вовсе дело о нападении не заводили. Правда, и в тот момент на помощь никто не пришел. Пусть и с белорусскими корнями, своим же, украинцам, не помогли.
Михаил Конанович с братом уже много лет активно поддерживают Беларусь. Даже создали организацию в Украине. Но эта общественная деятельность оказалась не всем по нраву. Не поддержать наших – это не про менталитет белорусов. Сегодня руководителей общины приняли в парламенте. По словам депутатов, таких неравнодушных к судьбе своей исторической родины, много и в других странах. Это люди, которые не просто солидарны, они еще и активно высказывают свою гражданскую позицию.
Работать на благо родной страны, делать всё возможное, чтобы она развивалась – кажется, всё очень просто. Но в мире, где так легко стать жертвой политических манипуляций, такие убеждения особенно ценны. В какой дали от Родины ты бы не находился. Ведь патриотизм – это давно не просто принцип, их образ жизни!
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Вышли на пикет в поддержку курса Беларуси: в Киеве избили наших соотечественников. Кому помешала мирная акция?
В начале июля в Киеве прямо у белорусского посольства избили наших соотечественников. Просто за то, что они вышли поддержать государственный курс. Патриоты...
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