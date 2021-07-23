Зарплаты в конвертах и неуплата взносов. Пять лет три коммерческие структуры Минска и Бреста работали по «серой» схеме

Источник материала: ОНТ

Минска и Бреста работали по «серой» схеме" class="one-news__figure-img">

Без социальных гарантий работникам и с ущербом для государства. Комитет госконтроля выявил очередные факты выплат зарплат в конвертах. Вне закона действовали три коммерческие структуры Минска и Бреста. Общая сумма «серых» окладов превысила 11 миллионов рублей.

Деньги мимо кассы. Около пяти лет так получал вознаграждения целый отдел маркетинга в одной из крупнейших полиграфических компаний Беларуси. Схема была следующей: сотрудникам платили минимальную зарплату, но при этом каждый выполнял заказы для своей фирмы ещё и как индивидуальный предприниматель. Именно от этой деятельности специалисты отдела маркетинга якобы и получали большую часть дохода.

Всё бы ничего, но подобные деяния – ни что иное, как одна из «серых схем». По версии финансовой милиции, руководство компании таким образом действовало сознательно. Ущерб государству составил два с половиной миллиона рублей.

Работники отдела маркетинга стали получать больше, а директор перестал платить взносы в фонд соцзащиты и подоходный налог. Сэкономленные мошенническим способом деньги позволили ему неплохо обустроить свою жизнь. Сегодня на имущество руководителя компании и еще двух подозреваемых по этому делу наложен арест.

А на эти кадрах оперативной съёмки – момент обыска в доме директора одной из частных фирм Бреста, которая занималась строительством элитных жилых объектов. И здесь тоже, судя по всему, подозреваемый не бедствовал, но не в этом суть. В поле зрения финансовой милиции предприниматель попал всё по той же причине – из-за махинаций с выплатой зарплат и неуплатой налогов. По похожей схеме в Бресте «работала» еще одна строительная фирма.

Александр Солодкий, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области: «Установлено, что директора обществ исключительно в целях занижения размера подлежащих уплате обязательных страховых взносов при соучастии должностных лиц данных субъектов хозяйствования более года выплачивали зарплату работникам предприятий. Двумя способами: официально – минимальную заработную плату с зачислением на карт-счета этих работников, и наличными – без отражения по бухгалтерскому и налоговому учётам».

Оба случая, как под копирку, отличались только источниками выплат, один директор выводил деньги в виде компенсаций, к примеру, за аренду оборудования, которого не было – везде заключались фиктивные договора, другой переводил крупные суммы на расчётные счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, вину за случившееся с себя не должны снимать и сотрудники данных компаний. Получая сегодня высокую зарплату в конвертах, завтра они рискуют остаться с маленькой пенсией. Едва ли есть те, кто не понимает подобных вещей. И вот что любопытно – сотрудники и руководители некоторых предприятий при этом неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. Подобное можно назвать лишь одним словом – лицемерие. Когда в чём-то обвиняешь государство, а сам во имя финансовой выгоды нарушаешь закон.

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