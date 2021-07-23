Принц Гарри попытается раскрыть тайну гибели своей матери

Источник материала: ОНТ

Королевский биограф Анджела Левин, написавшая книгу «Гарри: Биография принца», заявила, что британский принц Гарри в своих мемуарах попытается раскрыть тайну гибели его матери, принцессы Дианы. Об этом информирует Metro.

Ранее издание Page Six сообщало , что принц Гарри получил не менее 20 миллионов долларов в качестве аванса за мемуары.

Фото: instagram / sussexroyal

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