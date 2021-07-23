«Ни в коем случае не раскачиваться! Надо убрать проблемные поля» – Лукашенко поставил задачи аграриям в период уборочной

Источник материала: ОНТ

Быстрее, выше, сильнее – актуально в эту пору не только для спортсменов. Провести уборочную по всем правилам, невзирая на аномальную погоду, призывает Президент. Александр Лукашенко пригласил в Минск всех губернаторов, чтобы на старте уборочной кампании снять все проблемные вопросы. А они есть. И хоть страда ещё только набирает обороты, аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Ещё недавно на это уходили недели. Активно включились в жатву Брестская и Минская области. И хоть площадей убрано не так много – около 15 процентов – зерна намолотили почти вдвое больше, чем на эту же дату в прошлом году. Первый результат – цифра с шестью нулями за короткий срок, по мнению Президента, говорит о технологической мощи сельского хозяйства. И дивиденды от этого могут быть высоки как никогда ранее! Так повлияет ли небесная канцелярия на самые что ни на есть земные планы?





Нет такого утра, чтобы человек связанный с сельским хозяйством, не проверил прогноз погоды. Хорошую ждут как манну небесную. Но этим утром появилась новость, которая может посоревноваться в остроте и актуальности – в Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна.

По такому поводу банкет давать не стали, тем более что во Дворце независимости совещание. Разобраться с тем, что нужно, и с теми, кто не готов к уборочной – это уже традиция, и ей, к слову, ни одно десятилетие. Старше, пожалуй, лишь сама привычка аграриев жаловаться на погоду.

И вот это уже серьёзно. По статистике ООН число голодающих в мире увеличивается вследствие пандемии, и цены на продовольствие действительно растут – на треть за последний год. Июнь стал первым месяцем, когда цены не повышались. Так что давно известное «день год кормит» становится ещё актуальнее.

И хоть президент просит не пенять на погоду, она, конечно, чудит. Всё началось с поздней весны – сеять пришлось почти на три недели позже, в мае – задождило, в июне – наоборот, дождя днём с огнём не сыщешь, а июль так вообще – засуха под палящим солнцем. Теперь на спасение урожая должны быть брошены все силы.

Пока специалисты прогнозируют небольшой недобор по зерну. Но его можно компенсировать за счёт кукурузы. Правда, есть и другой вариант – не оставить в поле ни зёрнышка. И это не фигура речи.

Это о вкусах сельхозкультур не спорят, а вот об их урожайности – ещё как! Представить подобное совещание в Белом доме, может, и сложновато, но коль в Беларуси президент, который хорошо разбирается в сельском хозяйстве, чиновникам приходится нелегко. Вот профильный министр получает порцию критики за то, что недостаточно высока урожайность рапса. И тут не до шуток. Ведь рапс считают одной из наиболее выгодных для инвестирования культур. Евросоюз, Китай, Израиль, Турция – все закупают рапсовое масло.

А это вообще разговор о «высоком» – озимом ячмене – в том смысле, что урожайность у него небывалая, а значит, уверен президент, надо больше – ещё больше посевов. К слову, Александр Лукашенко накануне был в полях и сам всё видел. Похоже, звания царицы полей кукуруза вскоре может лишиться.

Вообще, структура посевов постепенно меняется – в пользу более экономически выгодных культур. Так что разговор этот с одной стороны, стратегический, а с другой – отчасти лирика. Ведь какие культуры не сей, и сколько не рассчитывай урожайность, если убрать некем и не на чем – всё остальное бессмысленно.

В деревнях частенько живут по принципу «с мира по нитке», что в наших реалиях значит с бака по литру, с поля по килограмму. Александр Лукашенко негодует и с нехватки комбайнеров. Вспоминает: в советские времена с надёжными механизаторами договаривались задолго до начала уборочной. Вывод напрашивается всего один: при всей мощи сельского хозяйства, с дисциплиной как обычно есть вопросы.

Каждый губернатор откровенно говорит о проблемах. А они, конечно, есть. Но уборочная сегодня настолько технологичный процесс, что главное, пожалуй, обеспечить знающих людей всем необходимым и не мешать работать.

А вообще, нюансов так много – заготовка кормов и сушка зерна, выполнение госзаказа и обеспеченность топливом, помощь в уборке крестьянам наконец, что на неделе дольше этого совещания длилась лишь встреча с послами. А что? Сельское хозяйство – отрасль стратегическая, сразу после внешней политики. Даже на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина российский президент заметил, как на процент упало белорусское сельское хозяйство.

Из года в год аграрии готовятся к худшему и надеются на лучшее. И если на погоду повлиять точно не получится, то со всем остальным уж как-то проще разобраться. А вообще, начинается та самая – любимая многими белорусами пора: когда от заката до рассвета комбайны бороздят бескрайние поля. На жатву слетаются все аисты округи. И запах у свежесмолотого зерна такой особенный. Это ведь и есть настоящее белорусское лето.

ФОТО: БЕЛТА





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