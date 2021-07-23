«План Моравецкого для Беларуси». Новая порция сливов переписок, в которых главное действующее лицо – польский премьер. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

В Польше скандал вокруг тайных переписок, которые стали явными, набирает всё больший оборот. Неопровержимые доказательства попыток Варшавы подлить масла в огонь августовских протестов в Минске возмутили и белорусов, и многих граждан в самой Польше. Уже зашла речь об отставках. Также у соседей, кажется, не будет нового министра обороны.





Эх, Дворчик, Дворчик… Ну как же ты так вляпался?

Речь о руководителе канцелярии главы польского правительства, чью электронную почту вскрыли хакеры и о чём мы много рассказывали на прошлой неделе. Потом в скандал с мигрантами вляпался Вильнюс, мы переключились на них, но вернёмся к варшавской игре престолов. Тем более, что Дворчик на неделе попытался подать в отставку. Получается, не врут белорусские СМИ, когда говорят о доказательствах польских попыток кукловодить протестами в Минске? Чудеса какие-то… Правда, с отставкой Дворчика есть нюансы.

Так вот – Михал Дворчик, который в Польше занимает должность, схожую с нашим управделами Совета Министров, попался на сливе тайных переписок с коллегами, в которых обсуждались действия по Беларуси. Ну, как тайных – они переписывались в обычной электронной почте. Пару недель Дворчик смотрел наши репортажи и пытался делать невозмутимое лицо, но вот на неделе написал заявление на увольнение.

И вот нюанс. О готовности уйти Михал сообщил своему боссу, премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. По чистой случайности, Моравецкий и Дворчик – давние друзья, и они – главные действующие лица в слитой переписке. Цитата Дворчика: «Премьер Моравецкий заверил, что не утратил ко мне доверия. Он сообщил, что такого рода действия будут вписываться в сценарий злоумышленников». Ох уж эта театральная постановка: друг просит друга уволиться, а тот говорит «нееет, не уходи!». Какое-то кумовство в демократической Польше? А, может, и коррупция. Но в варшавских кулуарах говорят, что Дворчик уже стал политическим трупом, и его план перевестись на должность министра обороны теперь горит синим пламенем. Действительно, что за министр обороны, который нарушил все протоколы кибербезопасности?

А вот интересно, сам господин Моравецкий в отставку не собирается? Сливов его писем не меньше, и они даже более конкретные. Господин премьер-министр Польши, бесплатная подсказка из Минска: вам бы наоборот показательно «слить» Дворчика, чтобы отвести угрозу от себя. Ничего личного, это политика. Тем более, плюс-минус так же вы уже поступали с Беатой Шидло, воткнув ей нож в спину ради новой должности, правда?

Помочь обрести Моравецкому решительности готовы мы: вот новая порция сливов переписок, в которых главное действующее лицо – именно польский премьер. Его подчинённые на следующий же день после выборов в Беларуси активно обсуждают, что ещё сделать для того, чтобы подлить масла в огонь беспорядков в Минске. И вот 12 августа 2020 года Моравецкий врывается в чат с идеей. Проработать некий чёткий план и назвать его «Планом Моравецкого для Беларуси». Неужели кто-то ещё остался у нас в стране из тех, кто верит, что Варшава озабочена именно нами? Ну нет же, она озабочена лишь собой, и Моравецкому вся эта поддержка демократического общества нужна только для того, чтобы его фамилия чаще мелькала в европейской прессе. Потому что это политика, политические бонусы и перспективы переехать в Брюссель. При этом позже Моравецкий добавляет, что сообщить прессе о «плане Моравецкого» должен кто-то другой, чтобы была иллюзия, что это не он сам, это его попросили, а он, мол, такой сильный лидер, не смог отказать народу.

Какой, оказывается, Моравецкий интриган. Дворчик, кстати, отвечает: «Матеуш, публикация твоего плана – это очень хорошая идея». Дворчик-то, оказывается, ещё и неприкрыто выслуживающийся перед боссом – обратите в Варшаве на это внимание. Пока же внимание просим обратить всех любителей спорта, которые будут болеть за наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Так вот Варшава и в наш спорт пыталась вмешаться.

28 августа Моравецкому пишут: нужно обдумать обращение к белорусским спортсменам и заставить их сказать, что под флагом Беларуси выступать они не будут, а будут тренироваться… в Польше. Моравецкий отвечает, что это хорошая идея, даёт поручение договориться об этом с министром спорта Польши. Премьеру в ответ обещают, что отбором восьми самых известных белорусских спортсменов для громких политических заявлений займётся – барабанная дробь… Польский Олимпийский комитет. Моравецкий рад и пишет, цитата, «это был бы хит».

Я повторю: политизацией нашего спорта и спортсменов на официальном уровне занимались министерство спорта и Национальный олимпийский комитет Польши. Может, за это стоит заставить польских спортсменов выступать в Токио под нейтральным флагом? Спорт ведь вне политики, это грубое нарушение всех конвенций, не так ли? Ещё мы говорили, что за право считаться лидерами кукловодства минских протестов активно борются Варшава и Вильнюс ради похвалы от Брюсселя. Нам ведь не верили, правда? Но вот 25 августа Матеуш Моравецкий пишет, что после совещания по Беларуси и прочтения мировой прессы сделал важный вывод – Польша должна быть более активной, потому что сейчас ситуация выглядит так, что Литва играет по Минску первую скрипку. А быть примой по Моравецкому – это мечтания, которые хотелось бы возвести в квадрат. И вот что премьеру отвечают: Варшава, мол, распыляется на аудиторию Польши и Беларуси, а вот Вильнюс работает строго на медиарынок Евросоюза. И поляки быстро приходят к выводу, что нужно делать так, как Литва.

О чём это говорит? Да Варшаве и Вильнюсу совершенно всё равно, что происходит в Беларуси и как здесь кто-то якобы страдает от диктатуры. Всё, что им нужно – заполонить собой медиа коллективного Запада, чтобы показать, как мощно они работают по Минску, а за это Брюссель насыплет им золота в мешочки. Политика всегда строится на экономике, а если проще – на деньгах. Почему-то понимают это не все. Равно как и то, что, как писали Моравецкому уже в конце августа,

Интерес Европы к Беларуси начал спадать, и Варшава приняла решение уже от себя отправлять во все западные СМИ фейковые истории якобы зверств в Беларуси, чтобы, цитата, «вызвать кратковременное, но интенсивное внимание средств массовой информации».

А для этого как раз использовались якобы белорусские блогеры и их якобы белорусские телеграмм-каналы. Итак, парад скриншотов из слитой переписки польской верхушки, где они обсуждают сотрудничество с теми, кого часть нашего общества послушалась и якобы сама вышла на протесты.

Открывает парад людей, работающих летом и осенью на Польшу, Роман Протасевич – мне кажется, что он ещё многое расскажет о том периоде своей жизни. Далее фигура не менее интересная – главный редактор портала Tut.by Марина Золотова появляется в переписке варшавских политиков как приоритетный партнёр. Блогеры Беспалов и Пальчис боролись, оказывается, защищали интересы другой страны, а Беларусь для них – повод заработать. Естественно, несколько раз встречаются в письмах объёмные справки на Степана Путило – но по этому персонажу давно всё понятно. Козлович из Онлайнера тоже имеется, Игорь Лосик, ещё до мнимой голодовки, также есть в слитых скринах.

А когда Беларусь отправила запрос на экстрадицию Путило, резидент польской разведки и координатор протестов в Беларуси Марек Бучко пишет следующее: стоить позаботиться о том, чтобы какой-нибудь идиот в польской прокуратуре не выдал автоматически ордер на арест Путило, потому что раньше такое в Польше уже случалось. Выдача Степана, оказывается – сильный удар по имиджу Варшавы на весь мир, и об этом даже страшно подумать.

Польская разведка блокирует работу своей же прокуратуры и запрещает ей работать строго по международным соглашениям ради того, чтобы не выдать Беларуси своего подопечного. Если есть ещё сомневающиеся – какие ещё доказательства вам нужны? На неделе вот Александр Лукашенко дипломатическому корпусу поручил в таких недружественных странах, говоря простым языком, играть жёстче.

И, кажется, сторонников более настойчивой защиты суверенных интересов Беларуси в странах… ну, пусть будет «партнёрах», но все ведь всё понимают… Становится всё больше. Наши дипломаты это поняли. А их дипломаты… Впрочем, это уже совсем другая история.

Но пусть бы они продолжили переписываться, где попало. Потому что это очень интересно.

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