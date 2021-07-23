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Призывы к уличным войнам: как работают экстремистские телеграм-каналы

23.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Призывы к уличным войнам: как работают экстремистские телеграм-каналы

Ещё больше света на так называемые «светлые лица» революции проливают правоохранительные органы. Те, кто дестабилизировал обстановку в Беларуси и продолжает это делать, якобы, безнаказанно через интернет, от ответственности не уйдут.

Очередной факт, как работают экстремистские телеграм-каналы. На этот раз с громким названием «Каратели». Эту площадку в числе первых признали экстремистской. На опубликованных фото – деньги и различная экипировка для уличных войн (аптечки, противогазы, мегафоны, рогатки для стрельбы металлическими шариками, пневматическое оружие). Хозяин этого всего – некто Шарко – 37-летний минчанин и активист телеграм-канала. У него же изъяты 103 тысячи долларов. Весьма вероятно – это доход от такой бурной деятельности в интернете. Накануне задержали администратора ещё одного экстремистского канала. Он пакостил помельче. Разрисовывал в цвета негосударственной символики здания в Островце, оставлял протестные надписи на дверях квартир сотрудников милиции, заменил флаг в местной школе. И всё это размещал в интернете.

Задержанный рассчитывал уехать из страны и получить убежище за рубежом. А в качестве главного аргумента рассчитывал предъявить права администратора экстремистского канала. 

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Ещё больше света на так называемые «светлые лица» революции проливают правоохранительные органы. Те, кто дестабилизировал обстановку в Беларуси и продолжает это...
 
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