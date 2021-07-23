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В Украине женщине без ее согласия ампутировали грудь
Источник материала: ОНТ
В Харькове (Украина) женщине ампутировали грудь, не предупредив ее об этом. По словам пострадавшей, медики должны были лишь взять образец ткани для проверки на рак и гистологии. На историю
У Елены Кармановой заподозрили злокачественную опухоль, и она дала согласие на несложную операцию – у нее должны были взять кусочек ткани молочной железы.
Пострадавшая заявляет, что письменного согласия на ампутацию груди не давала. Женщина также хотела получить удаленную железу, чтобы проверить ее на рак в другой клинике, но материал ей не отдали.
Через несколько месяцев после операции Кармановой, по ее словам, в письменной форме пообещали реконструировать молочную железу за бюджетные средства. Операцию не провели, также медики отрицают слова Елены о подобном обещании.
Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами.
Фото: Pixabay
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В Харькове (Украина) женщине ампутировали грудь, не предупредив ее об этом. По словам пострадавшей, медики должны были лишь взять образец ткани для проверки на рак и...
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