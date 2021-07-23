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Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
23 июля в городе шахтеров второй день форума. Он посвящен образовательным ресурсам по продвижению творческих и инновационных проектов. На базе районного центра детей и юношества прошел семинар «Молодежный бренд».
Десятки юношей и девушек представили на суд жюри свои социальные и бизнес-разработки. Необычные предложения прозвучали в сферах трудоустройства, туризма, социальной поддержки и краеведения.
Даниил Волков, учащийся Копыльского государственного колледжа:
Владислав Василевский, учащийся Копыльского государственного колледжа:
Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі»:
Фестиваль не заканчивается. 24 июля гостей ждет насыщенная спортивная программа. Каждый сможет принять участие в соревнованиях и конкурсах. Солигорчан пригласят и на семейный спортивный забег.
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Новости Беларуси. В Солигорске продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Соединяются культура, искусство и...
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