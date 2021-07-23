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Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

23.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Соединяются культура, искусство и спорт». В Солигорске открылся фестиваль «Вытокі»

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

23 июля в городе шахтеров второй день форума. Он посвящен образовательным ресурсам по продвижению творческих и инновационных проектов. На базе районного центра детей и юношества прошел семинар «Молодежный бренд».

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Десятки юношей и девушек представили на суд жюри свои социальные и бизнес-разработки. Необычные предложения прозвучали в сферах трудоустройства, туризма, социальной поддержки и краеведения.

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Даниил Волков, учащийся Копыльского государственного колледжа:
Мы хотим расширить наш проект, чтобы помогать большему количеству людей, потому что многим пенсионерам нужна помощь. Многие люди, например из сельского района, не могут просто выехать куда-нибудь, и нужна помощь повсеместно. Помогаем обустроить на участках, делаем ремонты.

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Владислав Василевский, учащийся Копыльского государственного колледжа:
Мы представляли проект развития кейтерингового обслуживания – это выездной ресторан в копыльском регионе. Главное то, чтобы развить нашу усадьбу, то есть построить там харчевню, и сделать это уголочком спокойствия и чем-то особенным для людей, гостей нашего региона.

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі»:
На любое мероприятие может прийти любой человек. Он может задать любой вопрос. Конечно, какие-то вещи, например те же проекты, они отбираются, советуются с местными властями. В то же время их обсуждение является обязательно живым. И мы в том числе с собой привозим хороших специалистов, которые задают хорошие вопросы с тем, чтобы обсуждение не представляло собой отчет, а действительно рассказ о том, что можно было бы сделать с тем или иным проектом, чтобы он был интересен и у себя, и не только у себя.

Социальные и бизнес-разработки. Что ещё показали на фестивале «Вытокі» в Солигорске

Защита проектов проходила в формате живого диалога. Цель таких встреч – поддержать молодежные инициативы.

Фестиваль не заканчивается. 24 июля гостей ждет насыщенная спортивная программа. Каждый сможет принять участие в соревнованиях и конкурсах. Солигорчан пригласят и на семейный спортивный забег.

 
 
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Новости Беларуси. В Солигорске продолжается культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Соединяются культура, искусство и...
 
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