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Алексей Кудин: «Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте моё имя и мои спортивные достижения в своих интересах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осознал и готов понести ответственность. Алексей Кудин, бывший спортсмен, а ныне обвиняемый, также пошел на сотрудничество со следствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Кудин:
Всю свою сознательную жизнь я тренировался, выступал за свою страну под красно-зеленым флагом. И 20 лет я приносил стране медали и буду еще приносить. Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте мое имя и мои спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране снова воцарился покой, любовь и была благодать. Потому что белорусы – это мирный, миролюбивый и работящий народ, и я не хочу, чтобы мою страну разрушали. Я готов сделать для спокойствия и мира в своей стране все, что от меня зависит.
Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объеме. Также я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть, и правоохранительный блок, который занимается наведением порядка в моей стране. Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые пытаются разрушить мою страну и навести в ней некую смуту. Также я планирую просить о помиловании у Александра Григорьевича Лукашенко. И в дальнейшем хочу также выступать и прославлять свою страну.
Алексей Кудин был задержан в России и по решению суда был экстрадирован в Беларусь. Во время массовых беспорядков он активно оказывал сопротивление сотрудникам милиции.
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Алексей Кудин: «Я бы хотел попросить оппозиционные силы – не используйте моё имя и мои спортивные достижения в своих интересах»
Новости Беларуси. Осознал и готов понести ответственность. Алексей Кудин, бывший спортсмен, а ныне обвиняемый, также пошел на сотрудничество со следствием,...
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