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Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за наводнения
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Ливни обрушились на Китай в минувшие выходные, 17 и 18 июля, и привели к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне бедствия оказались более трех миллионов человек. Свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции.
В связи с человеческими жертвами и разрушительными последствиями соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко передал слова поддержки всем пострадавшим и пожелал скорейшего возвращения к привычной жизни.
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Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за наводнения
Новости Китая. Ливни обрушились на Китай в минувшие выходные, 17 и 18 июля, и привели к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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