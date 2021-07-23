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Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за наводнения

23.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Ливни обрушились на Китай в минувшие выходные, 17 и 18 июля, и привели к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне бедствия оказались более трех миллионов человек. Свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции.

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В связи с человеческими жертвами и разрушительными последствиями соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко передал слова поддержки всем пострадавшим и пожелал скорейшего возвращения к привычной жизни.

 
 
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Новости Китая. Ливни обрушились на Китай в минувшие выходные, 17 и 18 июля, и привели к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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